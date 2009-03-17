به گزارش خبرگزاری مهر، این یادداشت تفاهم همکاری در دیدار دکتر باقر لاریجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با آیت الله ری شهری رئیس دانشکده علوم حدیث امضا شد.

این موافقت نامه برای استفاده از تجربه ها و توان بالقوه دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشکده علوم حدیث و به منظور پاسخگویی به نیازهای روز افزون دانش پژوهان و مراکز علمی و پژوهشی مرتبط در داخل و خارج کشور و به عنوان مشخص کننده دامنه همکاریهای متقابل میان این دو نهاد علمی، آموزشی و پژوهشی تنظیم شده است.

این موافقت نامه 14 مورد همکاری و مدت اجرای آن دو سال پیش بینی شده که با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.

مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث از طرف دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز آموزشهای الکترونیکی از سوی دانشگاه علوم حدیث به عنوان عوامل اجرایی این موافقت نامه تعیین شده اند.