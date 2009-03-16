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۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۴۸

با جدایی از تیم نوجوانان؛

ست‎کوویچ و دستیارش ایران را ترک کردند

ست‎کوویچ و دستیارش ایران را ترک کردند

یوتسا ست‎کوویچ و ایوان کرکوویچ بلافاصله پس از اتمام اردوی آماده‌سازی تیم والیبال نوجوانان ایران را ترک و عازم صربستان شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، ست‌کوویچ که ماموریت خود در برای آماده کردن والیبالیست‌های نوجوان در سال 87 تمام شده می‌داند امروز به همراه ایوان کرکوویچ که وی را به عنوان آنالیزور در امر هدایت بازیکنان نوجوان یاری می‌کند، ایران را به مقصد صربستان ترک کرد.  

ست‌کوویچ که نخستین اردوی تیم والیبال نوجوانان را با حضور 21 بازیکن برپا کرد اواخر نوروز 88 به ایران باز می‌گردد تا از 17فروردین‌ماه هدایت این تیم را در اردوی دوم بپذیرد و شاگردانش را برای برپایی اردوی برون مرزی در بلگراد آماده کند.

تیم والیبال نوجوان که برای شرکت در مسابقات جهانی ایتالیا (29 مردادماه تا 9 شهریورماه) آماده می‌شود، 25 فروردین‎ماه عازم صربستان می‏شود تا در بلگراد اردوی آماده‏سازی برپا کند. ایوان کرکوویچ هم در صربستان به کادر فنی این تیم ملحق خواهد شد.

کد مطلب 849950

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