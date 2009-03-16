شماره جدید دو ماهنامه "شوکران" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره جدید این دو ماهنامه ادبی با مطالبی همچون "گفتگو با فدریکو فلینی"، "بیگانه آلبر کامو کیست"، "شعر آمریکا، مکزیک، لیتوانی و سرخ‌پوستان کانادا" و" داستان ایران و جهان" منتشر شده است.

مقاله "لب+خند = احترامی" از دیگر مطالب این نشریه به شمار می‌آید که به مناسبت درگذشت منوچهر احترامی نوشته شده و گزارش رونمایی پنجمین مجموعه آثار استاد فرشچیان از مطالب ویژه این شماره از نشریه "شوکران" محسوب می‌شود.

همچنین مجموعه شعر جدید پونه ندایی مدیرمسئول نشریه "شوکران" به تازگی وارد بازار کتاب شده است.

"صحرایی پر از اسب" که نام این مجموعه شعر سپید است به سه بخش یک فنجان و دو تقدیر، نیمه‌ابری‌تر از تردید و پادرختی‌ها اختصاص دارد که در هر کدام از این فصلها چندین عنوان شعر قرار دارند.

پونه ندایی که تا کنون بیش از 10 عنوان کتاب در حوزه شعر منتشر کرده در حال حاضر مدیر مسئول نشریات "شوکران" و "کلمه" است.

کتاب "صحرایی پر از اسب" را نشر آمرود در شمارگان 1000 نسخه منتشر کرده است.