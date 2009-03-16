انصراف فدراسیونهای رزمی از اعزام به تایلند

به گزارش خبرگزاری مهر ، روسای فدراسیونهای تکواندو، کاراته، ووشو، کیک بوکسینگ، موی تای، جوجیتسو، کوراش و جودوی کشورمان صبح امروز با ارسال نامه ای به کمیته ملی المپیک کشورمان خواستار انصراف از حضور در اولین دوره بازیهای آسیایی ورزشهای رزمی شدند.

در این نامه که متن آن بطور کامل در ذیل آمده است دلایل انصراف فدراسیونها، دخالت افراد غیر ورزشی در امور ورزش و همچنین حفظ آبرو و اعتبار جامعه ورزشهای رزمی در سطح بین الملل اعلام شده است. متن این نامه به شرح زیر می باشد:

« جناب آقای افشارزاده

دبیرکل محترم کمیته ملی المپیک و رئیس کمیته تدارکاتی بازیهای آسیایی

ضمن تقدیر از زحمات شبانه روزی آن برادر گرامی، مستحضرید که نخستین دوره بازیهای آسیایی رشته های رزمی از دوم اردیبهشت ماه سال 88 برگزار می گردد که کمتر از 40 روز به این زمان باقی مانده است.

از آنجایی که علاقمندان این رشته ها بزرگترین خانواده در جامعه ورزشی را شامل می شود و همگی این رشته ها در سطح قاره و جهان از موقعیت و جایگاه خاصی برخودار بوده و در عین حال صدها هزار نفر از دختران و پسران کشورمان در سنین مختلف در این رشته ها فعال هستند، لذا انتظار می رود که در این مسابقات مهم، رشته های اعزامی بتوانند با درخشش خود مقامی در خور توجه کسب نمایند که رسیدن به این مقام مستلزم تلاش و فعالیت شبانه روزی و مستمر است لیکن بحث هایی که در چند ماه اخیر در خصوص "دو شغله های ورزشی" پیش آمده و اظهار نظرات متفاوت موجب شده است که کادر مدیریتی فدراسیونهای مرتبط (مانند هیات رئیسه، دبیر و ...) در شرایط بلاتکلیفی محض قرار گرفته و انگیره خدمت و برنامه ریزی را از دست بدهند ضمن اینکه روسای هیاتهای استانی و شهرستانی نیز دچار چنین وضعیتی شده و رکورد حاکم بر فعالیت ها موجب از دست رفتن زمان و توان ایشان شده است.

در شرایطی که این روزها باید هم و غم فدراسیونها مصروف آماده سازی تیم ها و ورزشکاران اعزامی (که بخش اعظم آنرا دارندگان مدالهای جهانی و آسیایی و حتی المپیکی تشکیل می دهند) شود تمامی توجهات به سمت سرانجام بحث "دو شغله بودن یا نبودن" شده است به همین لحاظ و با توجه به اینکه کمیته ملی المپیک متولی اصلی حضور در چنین رویدادی است و علیرغم میل باطنی خود و همکاران و آگاهی از این مطلب که هر گونه دخالت نهادهای غیرورزشی در امور ورزش واکنش جدی فدراسیونهای بین المللی، کنفدراسیونهای قاره ای، شورای المپیک آسیا و کمیته بین المللی المپیک را حتی تا مرز تعلیق دربرخواهد داشت (نظیر انحلال کمیته ملی المپیک عراق در دو سال قبل و تعلیق کمیته ملی المپیک کشورمان در سالهای نخست پیروزی انقلاب).

معذالک به جهت حفظ آبرو و اعتبار جامعه ورزشهای رزمی در سطح بین المللی، انصراف خود را از اعزام تیم های خود به اولین دوره بازیهای آسیایی رشته های رزمی اعلام می نمائیم.

قطعاً ملت شریف و جامعه ورزشی کشورمان اهمیت این تصمیم را که به جهت جلوگیری از شکست های احتمالی قهرمانان کشورمان به لحاظ فقدان آمادگی ناشی از عدم امکان برنامه ریزی و فعالیت در شرایط فعلی اتخاذ گردیده درک نموده و همچون گذشته دلاوران دختر و پسر خود را مورد حمایت قرار خواهند داد.

متن این نامه و درخواست روسای فدراسیونها با توجه به حساسیت امر جهت تصمیم گیری نهایی به دفتر ریاست جمهوری ارجاع گردید.