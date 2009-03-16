تشریح برنامه های پیام نور در انتخابات/ تقدیر دیوان محاسبات از وضعیت مالی پیام نور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید محمد حسینی امروز در آخرین نشست خبری سال 87 دانشگاه پیام نور با تشریح فعالیت های این دانشگاه و برنامه های سال 88 افزود: دانشجویان و دانشگاهیان دانشگاه پیام نور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده حضوری فعال خواهند داشت.

وی اظهار داشت: ما همواره استقبال می کنیم که مباحث انتخاباتی در واحدها و مراکز دانشگاه پیام نور در فضایی منطقی و با عقلانیت برگزار شده و دیدگاههای تمامی افراد مشخص باشد.

حذف توسعه کمی دانشگاه پیام نور

رئیس دانشگاه پیام نور ادامه داد: از اردیبهشت ماه سال 87 توسعه کمی در دانشگاه پیام نور قطع شد و تمام تاکید و تلاش دانشگاه در راستای توسعه کیفی بوده است.

وی خاطر نشان کرد: پیش از این دانشگاه پیام نور دارای 450 هزار متر مربع فضای آموزشی بوده که این میزان تا پایان فروردین 88 با توسعه 100 هزار مترمربعی به 550 هزار متر مربع توسعه خواهد یافت.

رئیس دانشگاه پیام نور تاکید کرد: دانشگاه پیام نور در سال 87 بیش از 740 میلیارد تومان به اعتبارات عمرانی اختصاص داد در حالی که بودجه عمرانی سالانه دانشگاه تنها هشت میلیارد تومان بوده است. بخشی از این رقم از اعتبارات سفرهای استانی دانشگاه و بخشی از طریق وام 30 میلیارد تومانی که از بانکها تامین شد.

حسینی ادامه داد: همچنین دانشگاه پیام نور در سال گذشته بیش از 81 ساختمان دولتی با ارزش 210 میلیارد تومان را در اختیار گرفته که سند 57 درصد آنها به طور قطعی به نام دانشگاه پیام نور است.

وی اظهار داشت: در سال تحصیلی 88-87 بیش از 10 میلیارد تومان در مجموع دو ترم به دانشجویان 250 مرکز و واحد دانشگاه پیام نور اختصاص داده شده است.

رئیس دانشگاه پیام نور افزود: سرانه بودجه ورزشی دانشگاه پیام نور نیز با توجه به برنامه ریزی های ویژه ای که در زمینه توسعه ورزش دانشگاهی در این دانشگاه انجام شده از سه هزار تومان به پنج هزار تومان افزایش یافته است.

تغییر وضعیت دستیاران علمی دانشگاه پیام نور

حسینی با اشاره به تغییر وضعیت دستیاران علمی دانشگاه پیام نور گفت: 300 پرونده از مجموع دو هزار پرونده دستیاران علمی دانشگاه برای تغییر وضعیت به وزارت علوم ارسال شده است و 200 پرونده دیگر نیز در ابتدای سال جدید به وزارت علوم ارسال خواهد شد.

وی ادامه داد: راه اندازی سیستم جامع آموزشی، چاپ و انتشار 80 منبع درسی، تهیه 24 هزار دقیق آموزش از شبکه آموزش، راه اندازی سیستم اینترانت دانشگاه در 460 مرکز و واحد و راه اندازی اتوماسیون اداری از دیگر فعالیتهای دانشگاه پیام نور در سال 87 است.

راه اندازی 15 نشریه علمی پژوهشی در دانشگاه پیام نور

رئیس دانشگاه پیام نور با اشاره به فعالیتهای پژوهشی این دانشگاه خاطرنشان کرد: همواره یکی از مهمترین گلایه های اعضای هئیت علمی دانشگاه پیام نور فقدان نشریه های علمی پژوهشی برای چاپ مقالات علمی بوده است. راه اندازی 15 نشریه علمی پژوهشی در دانشگاه پیام نور برنامه ریزی شده که امیدواریم به زودی مجوزهای لازم برای راه اندازی از سوی وزارت علوم صادر شود.

برنامه های سال 88 دانشگاه پیام نور

حسینی اضافه کرد: برگزاری کنفراس سالانه دانشگاههای باز با حضور بیش از 70 کشور آسیایی در مهر ماه سال آینده به میزبانی دانشگاه پیام نور از جمله برنامه های مهم این دانشگاه در سال آینده است.

وی تاکید کرد: برگزاری همایشهای رهبری امام (ره)، امام (ره) امت و خبرگان، جشنواره نشریات دینی و قرآنی، جشنواره تولیدات قرآنی، جشنواره انجمنهای علمی دانشجویی، جشنواره کانون های فرهنگی و هنری ، جشن دانش آموختگی دانشجویان و هفته فرهنگی در دانشگاه از جمله همایش ها و جشنواره هایی است که در سال 88 در دانشگاه پیام نور پیش بینی شده است.

رئیس دانشگاه پیام نور از راه اندازی واحدهای جدید در کشورهای خارجی خبرداد و افزود: راه اندازی واحد در کشورهای همسایه به خصوص ارمنستان و تاجیکستان و همچنین تاسیس واحدهایی در مناطق آزاد و ویژه از جمله برنامه ریزی های مهم دانشگاه پیام نور در سال آینده است.

حسینی گفت: تبیین چشم انداز دانشگاه در قانون برنامه پنجم توسعه و مشخص شدن جایگاه این دانشگاه در این برنامه، برگزاری همایشگاه آزادگان دانشگاه پیام نور و توسعه تحصیلات تکمیلی در استانهای فاقد این مقاطع از دیگر برنامه های دانشگاه پیام نور در سال جدید است.

تقدیر دیوان محاسبات کشور از دانشگاه پیام نور

وی همچنین از تقدیر دیوان محاسبات کشور از دانشگاه پیام نور برای وضعیت مالی مناسب دانشگاه خبر داد.