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۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۱۹

77 درصد مردم دهلران از سهام عدالت بهره مند شدند

77 درصد مردم دهلران از سهام عدالت بهره مند شدند

ایلام - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان دهلران گفت: 77 درصد مردم این شهرستان از سهام عدالت بهره مد شده اند.

نعمت الله صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: تاکنون بیش از 48 هزار و 696 نفر در شهرستان دهلران برگه سهام عدالت دریافت کرده اند و تقریباً 77 درصد جمعیت شهرستان از سهام عدالت بهره مند شده اند.

وی بیان داشت: در سال جاری بیش از 82 میلیارد تومان اعتبار به شهرستان دهلران برای توسعه و عمران اختصاص یافته بود.

این مسئول با اشاره به اینکه این میزان اعتبار در بخشهای مختلف کشاورزی، عمران، مسکن و شهرسازی، روستایی و... هزینه شده است، خاطرنشان کرد: شهرستان دهلران دارای پتانسیلهای زیادی در بخشهای مختلف است که روز به روز در حال توسعه و شکل گیری هستند.

صفری یادآور شد: اعتبارات سال جاری شهرستان دهلران 72 درصد داشته است.

کد مطلب 849954

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