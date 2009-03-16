کسب سهمیه آسیایی با شرایط کنونی بسیار دشوار است

مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار اشت: در سخترین شرایط قرار داریم چرا که سایر رقیبان ما در لیگ قهرمانان آسیا به میدان می روند و در آمادگی بالا قرار دارند اما بازیکنان مس به دلیل دوری از میادین مسابقه از آمادگی لازم فاصله می گیرند.

وی با اشاره به لغو اردوی تدارکاتی مس گفت: ما مجبوریم برای حفظ آمادگی بازیکنان تمرینات خود را به صورت فشرده و منظم تا 27 ماه جاری ادامه دهیم.

مظلومی افزود: باید جایگاه کنونی خود را حفظ کنیم و این درحالی است که به دلیل لغو اردو و عدم برگزاری بازی تدارکاتی با مشکل مواجه هستیم.

سرمربی صنعت مس کرمان افزود: هر چند که اغلب مشکلات مالی باشگاه برطرف شده است اما برخی از بازیکنان هنوز قسط دوم خود را دریافت نکرده اند و این درحالی است که فقط چند بازی تا پایان فصل باقی مانده است.

وی گفت: تنها از کادر فنی نمی توان توقع داشت که خوب نتیجه بگیرید باید برای ادامه روند موفقیت تیم همه ارکان باشگاه بخصوص مدیریت تیم هماهنگی بیشتری داشته باشند و شرایط را برای برگزاری اردو و بازی تدارکاتی و همچنین پرداخت اقساط بازیکنان فراهم نمایند.

مظلومی با اشاره به اینکه مظلومی یکی از بازیکنان تاثیر گذار و با تعصب مس بشمار می رود، گفت: مهدی رحمتی در هیچ زمانی در حاشیه سازی برای تیم نقش نداشته است و یکی از با تعصب ترین بازیکنان مس بشمار می رود اما اگر کسی به رحمتی قولی داده است باید به قول خود وفادار باشد.

وی گفت: اردوی کیش به دلیل فراهم نشدن امکانات لغو شده است و باید در راستای برگزاری یک اردوی 5 روزه در خارج از استان کوشش کنیم که هم موجب تنوع برای بازیکنان شود و در نهایت بتوانیم تمرینات بازیکنان را از نزدیک تحت نظر داشته باشیم.