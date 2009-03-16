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۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۵۵

اسلامی در گفتگو با مهر:

کناره گیری خاتمی از کاندیداتوری جدی است / امیدواریم تجدید نظر کند

کناره گیری خاتمی از کاندیداتوری جدی است / امیدواریم تجدید نظر کند

دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار با بیان اینکه موضوع کناره گیری خاتمی از حضور در صحنه انتخابات آتی به طور جدی مطرح است، گفت: امیدوارم تامل افزونی در این خصوص از جانب خاتمی صورت بگیرد؛ چراکه حضور خاتمی به رونق فضای انتخاباتی کشور کمک خواهد کرد.

یدالله اسلامی دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت:  خاتمی در جمع دوستان دلایل انصراف خود را از حضور در صحنه انتخابات مطرح کرده؛ اما امیدواریم او دست به چنین اقدامی نزند.

وی افزود: خاتمی شرایط کنونی کشور را برای حضور خود، مناسب ارزیابی نمی کند و حضورش در انتخابات بیش از آنکه برای کسب قدرت باشد، برای پاسخ به نیازهاست چراکه وی به اهمیت اصلاحات و انجام تغییرات معتقد است.

اسلامی همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا کروبی به نفع میرحسین موسوی از حضور در عرصه کناره گیری خواهد کرد یا خیر، گفت: کروبی به هیچ عنوان اعلام کناره گیری نکرده و از ابتدا نیز موضع شفافی داشته است.

دبیر کل مجمع نمایندگان ادوار تصریح کرد: چنانچه خاتمی از حضور در عرصه کناره گیری کند، به طور مفصل تر، دلایل کناره گیری خود را اعلام خواهد کرد.

کد مطلب 849957

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