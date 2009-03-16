کناره گیری خاتمی از کاندیداتوری جدی است / امیدواریم تجدید نظر کند

یدالله اسلامی دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: خاتمی در جمع دوستان دلایل انصراف خود را از حضور در صحنه انتخابات مطرح کرده؛ اما امیدواریم او دست به چنین اقدامی نزند.

وی افزود: خاتمی شرایط کنونی کشور را برای حضور خود، مناسب ارزیابی نمی کند و حضورش در انتخابات بیش از آنکه برای کسب قدرت باشد، برای پاسخ به نیازهاست چراکه وی به اهمیت اصلاحات و انجام تغییرات معتقد است.

اسلامی همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا کروبی به نفع میرحسین موسوی از حضور در عرصه کناره گیری خواهد کرد یا خیر، گفت: کروبی به هیچ عنوان اعلام کناره گیری نکرده و از ابتدا نیز موضع شفافی داشته است.

دبیر کل مجمع نمایندگان ادوار تصریح کرد: چنانچه خاتمی از حضور در عرصه کناره گیری کند، به طور مفصل تر، دلایل کناره گیری خود را اعلام خواهد کرد.