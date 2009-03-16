وحدت کنونی ایران اسلامی الگویی برای دیگر کشورهای مسلمان است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ماموستا محمد شیخ الاسلام ظهر دوشنبه و قبل از سخنرانی رئیس جمهور در اجتماع مردم سنندج اظهار داشت: وحدت امروز ایران اسلامی نمونه و الگویی تمام عیار برای دیگر ملت های مسلمان است.

وی ادامه داد: امروز مردم کشور ایران در زیر پرچم نظام اسلامی و توجه به دستورات دین مبین اسلام و پیروی از منویات مقام معظم رهبری همه برای سربلندی این آب و خاک تلاش می کنند.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: مردم استان کردستان در شرایطی از ریاست محترم جمهور و اعضای هیئت دولت استقبال می کنند که خدمات نظام در طول 30 سال گذشته به این خطه از ایران اسلامی ویژه و قابل توجه بوده است.

ماموستا شیخ الاسلام افزود: علیرغم اینکه دشمنان نظام اسلامی در طول 30 سال گذشته از هیچ تلاشی برای ضربه زدن به استان کردستان دریغ نکرده اند اما امروز مردم کردستان از شور و شوق بسیار خوبی به استقبال ریاست محترم جمهوری و دیگر مسئولان کشور می آیند.

وی یادآور شد: در جریان دور اول سفر هیئت دولت به استان کردستان مصوبات بسیار خوبی برای توسعه این استان به تصویب رسید که امیدواریم در جریان دور دوم سفر نیز شاهد تصویب طرح ها و پروژه های بسیار خوبی برای این استان باشیم.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری در پایان از رئیس جمهور خواست که سلام مردم کردستان را به رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران اعلام نماید.

رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در جریان سفر دو روزه خود وارد استان کردستان شده و قرار است علاوه بر حضور در جمع مردم در کارگروه های مختلف تخصصی شرکت و وزارت نیز به نمایندگی از دولت به شهرستانهای مختلف مسافرت کرده اند.