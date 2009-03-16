به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری اپیزود چهار این مجموعه تلویزیونی چندی پیش با بازی بازیگران ثابت اپیزودها و مالک سراج به عنوان بازیگر مهمان چندی پیش به پایان رسید تا هرچه زودتر تصویربرداری اپیزود پنجم آن آغاز شود.

در اپیزود پنجم که تصویربرداری آن از امروز آغاز می‌شود، علاوه بر بازیگران ثابت مجموعه، اکبر عبدی نیز به عنوان بازیگر مهمان جلوی دوربین می‌رود.

امیررضا وزیری، اکبر عبدی، طناز طباطبایی، فرزین محدث، مهدی باقربیگی، امیر غفارمنش، مهرانه مهین‌ترابی ، مجید سعیدی، فردوس کاویانی، بهرام شامحمدلو، خسرو سهامی، ابراهیم آبادی، احسان فدایی، شراره رنجبر، ملیحه ابراهیمی، رزیتا حفیظ، علیرضا جعفری و ... بازیگران این مجموعه 26قسمتی هستند.

در خلاصه داستان "پرانتز باز" آمده است: یک ساختمان متروکه‌ در گوشه‌ای از شهر که زمانی مسافرخانه قدیمی بوده با حضور آقای گلشهر بازسازی می‌شود و به صورت یک مهمانخانه مجلل شروع به کار می‌کند و ...

عوامل این مجموعه عبارتند از مهدی مجدوزیری مدیر تصویربرداری، فهیمه ساعی مدیر تولید، مهری شیرازی طراح گریم و احسان بیگلری دستیار اول کارگردان."پرانتز باز" با محوریت موضوعات اجتماعی تابستان 88 از شبکه تهران روی آنتن می‌رود.