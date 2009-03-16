ساخت گریدر جدید شرکت هپکو با 30 هزار یورو صرفه جویی ارزی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، ‌محمد رضا طهماسبی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اراک در محل این شرکت افزود: این گریدر جدید راهسازی با نام نسل ششم یا HG180D1 در شرکت هپکوی اراک تولید شد که نسبت به گریدرهای قبلی دارای توانایی های بیشتری است.

وی عنوان کرد: تقویت اکسلها، بهینه سازی تیغه، سیستم گردان، قطعات ریخته گری و گیر بکس، آسان تر شدن مونتاژ و تعمیرات و بهبود سیستم تعویض هوای داخل کابین اپراتور از مزیتهای این محصول نسبت به سایر محصولات است.

وی با اشاره به اینکه کار طراحی این گریدر از دو سال پیش آغاز و اکنون به ثمر رسیده اظهار داشت: هپکو قادر است 200 دستگاه از این نوع گریدر را در سال بسازد و صد در صد نیازهای کشور در این زمینه را برطرف کند.

طهماسبی افزود: این گریدر برای پخش کردن خاک و ایجاد شیب مناسب، حمل مواد به کنار جاده، کندن و شخم زدن محدود زمین، باز کردن مسیر، خذف برآمدگیها، برفروبی معابر و جاده ها، تسطیح اراضی و پرکردن کانالها کاربرد دارد.

با ساخت این گریدر در هپکو، زمینه اشتغال 450 نفر به صورت مستقیم و دو هزار نفر به صورت غیر مستقیم فراهم شده است.