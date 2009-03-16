ابداع اسلحه لیزری برای نابودی پشه مالاریا

به گزارش خبرگزاری مهر، متخصصانی که در دهه 1980 ایده ایجاد سپر موشکی را ارائه کردند در تولید این سلاح لیزری که می تواند بر روی حشراتی مانند پشه قفل شده و آنها را نابود کند، نقش مهمی را ایفا کرده اند.

این اسلحه را با نام سلاح نابودی حشرات یا WMD می توان علیه پشه هایی که با انتشار بیمار مالاریا سالانه یک میلیون انسان در سراسر جهان را از پا در می آورند استفاده کرد. سرمایه اجرای این پروژه توسط بیلیونر معروف شرکت مایکروسافت، بیل گیتس تامین شده است.

لیزر WMD با استفاده از ردیابی فرکانس صوتی ناشی از بال زدن پشه ها این حشرات را ردیابی کرده و با شلیک شعاع های لیزر بالهای حشره را سوزانده و جاندار را از بین می برد.

بر اساس گزارش تلگراف، ایده استفاده از تکنولوژی لیزری علیه پشه مالاریا توسط یکی از مدیران اجرایی سابق مایکروسافت به نام ناتان میرولد ارائه شده و توسط سرمایه بیل گیتس به واقعیت خواهد پیوست. تکمیل این سلاح لیزری از سال گذشته آغاز شده است.