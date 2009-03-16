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۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۴۸

هندوها به ساخت مجسمه چارلی چاپلین نزدیک معابد خود اعتراض کردند

فعالان هندو در دهلی نو مجسمه چارلی چاپلین کمدین هالیودی را تخریب کرده و استدلال کردند که استقرار این بنای یادبود در نزدیکی معابد آنها اهانت‌آمیز است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، هجدی فیلمسازی که این مجسمه 67 فوتی را برای استفاده به عنوان پس تصویر فیلم جدید خود ساخته و در جنوب هندوستان درحال فیلم برداری است گفت: وی مجبور شد به علت اعتراض شدید یک گروه از هندوهای معترض کار خود را متوقف کند.

هجدی اظهار داشت که از چگونگی ارتباط چارلی چاپلین با دین متجب شده است.

مجسمه چارلی چاپلین با هزینه 5/3 میلیون روپیه نزدیک شهر اودوپی که محل چندین معبد مهم هندو بوده ساخته شده بود.

این فیلمساز همچنین اظهار داشت که پس از اینکه مورد تهدید هندوها قرار گرفت پروژه خود را متوقف کرد.

کد مطلب 849964

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