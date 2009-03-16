هیئت فوتبال کرج 1951 مسابقه برگزار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمد محمودی صبح دوشنبه در مراسم افتتاح ساختمان اداری هیئت فوتبال کرج اظهار داشت: هیئت فوتبال شهرستان کرج طی سال جاری توانست هزار و 951 مسابقه رسمی را با امکانات لازم از قبیل نیروی انتظامی، امکانات پزشکی و .... برگزار کرد.

وی افزود: این هیئت در سال گذشته میزبانی مسابقات سایپا را بر عهده داشت و به نظر رسانه های جمعی به عنوان میزبان برتر شناخت شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین میزبانی برخی از مسابقات جام آسیا نیز بر عهده کرج بود که این مسابقات نیز با کیفیت مناسبی برگزار شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ارتباط مناسبی بین هیئت فوتبال کرج و فدراسیون برقرار است و مربیان و داوران کرجی در نشست های فدراسیون شرکت کرده و در سال جاری آیین نامه ای را که در خصوص مدارس فوتبال از سوی هیئت کرج تنظیم شده بود در فدراسیون تصویب شد.

این مسئول یادآور شد: مکانیزاسیون اداری هیئت فوتبال نیز امسال باعث شد پرونده تمامی بازیکنان، مربیان، داوران فوتبال کرج به صورت مکانیزه و جامع در اختیار هیئت قرار گرفته و روند اداری و بررسی پرونده اعضای هیئت سرعت پیدا کند.

وی افزود: همچنین پایگاه اطلاع رسانی هیئت فوتبال کرج نیز با آخرین اطلاعات و نتایج مسابقات راه اندازی شده و به سایت فوتبال کشور لینک شده است.

محمودی عنوان کرد: برای ساخت هیئت فوتبال کرج سه تا چهار زمان صرف شده و اعتباری بالغ بر 120 میلیون تومان اختصاص یافته است.