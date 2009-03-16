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۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۲۰

99 درصد عرصه های منابع طبیعی ایلام سند مالکیت دریافت کردند

99 درصد عرصه های منابع طبیعی ایلام سند مالکیت دریافت کردند

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام گفت: تاکنون برای 99 درصد عرصه های طبیعی استان ایلام سند مالکیت اخذ شده است.

عبدالرضا بازدار در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در بخش حفاظت مهمترین اقدام اداره منابع طبیعی استان ایلام بحث تصویب مالکیت دولت بر عرصه های منابع طبیعی بوده است که تاکنون برای 99 درصد از یک میلیون و 800 هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی استان ایلام سند مالکیت اخذ شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه در کل استان ایلام 641 هزار هکتار جنگل وجود دارد، خاطرنشان کرد: یکی از برنامه های منابع طبیعی استان ایلام در درجه اول حفاظت از عرصه های موجود و در نهایت توسعه عرصه های منابع طبیعی است.

بازدار یادآور شد: استان ایلام هم اکنون دارای 16 پارک جنگلی است.

کد مطلب 849967

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