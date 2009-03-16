به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز رسیدگی به امور مساجد با اشاره به اینکه عید نوروز مورد تأیید دین مبین اسلام بوده و حتی روایاتی از امامان معصوم نیز در بزرگداشت آن نقل شده، اعلام کرد: مساجد به عنوان تکیه گاه معنوی و اجتماعی می بایست در تمام شئون مردم ایفای نقش کنند .

بر اساس این گزارش مرکز رسیدگی به امور مساجد از ائمه جماعات خواسته است ورودی مساجد یک ساعت قبل از تحویل سال باز و فعالانه آماد حضور مردم باشند .

قرائت دعای توسل و دعای تحویل سال نو در مساجد کشور از دیگر برنامه های اعلام شده از سوی مرکز رسیدگی به امور مساجد به منظور آغاز سال 88 با حضور مردم در این پایگاههای معنوی و انسان ساز است است .