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۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۵۸

اعلام آخرین مهلت ثبت نام آزمونهای کارشناسی فراگیر/مهلت ثبت نام تمدیدنمی‌شود

اعلام آخرین مهلت ثبت نام آزمونهای کارشناسی فراگیر/مهلت ثبت نام تمدیدنمی‌شود

سازمان سنجش آموزش کشور آخرین مهلت ثبت نام در آزمون کاردانی به کارشناسی و کارشناسی فراگیر 1388 دانشگاه پیام نور را ساعت 24 امشب اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور پیش از این با توجه به اینکه برخی از داوطلبان در تاریخ مقرر ‌از 11 تا 19 اسفندماه برای دریافت‌ مدارک‌ ثبت نام و ثبت ‌نام در آزمون‌ اقدام‌ نکرده ‌بودند با همکاری‌ شرکت‌ پست‌ شرایط ادامه ثبت نام از ساعت 8 صبح روز سه ‌شنبه 20 تا ساعت 19 روز دوشنبه 26 اسفندماه را برای اخذ مدارک ثبت نام از مراکز پست فراهم کرد.

از این رو داوطلبان فرصت دارند تا ساعت 24 فردا از طریق پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش به نشانی www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

سازمان سنجش اعلام کرده است این مهلت تمدید نمی شود.

کد مطلب 849971

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