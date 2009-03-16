عملیات راهداری نوروزی در پنج هزار کیلومتر از راههای گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدتقی جوان شورابی ظهر دوشنبه در مراسم اجرای این طرح در استان افزود: عملیات راهداری نوروزی امسال با کمک 416 نیروی راهدار در سطح راه های اصلی و فرعی استان آغاز شد.



وی هدف از اجرای طرح ویژه راهداری خدمات نوروزی را برقراری عبور و مروری روان و ایمن در سطح راههای استان و فراهم نمودن سفری سالم و ارائه خدمات امدادی در ایام تعطیلات نوروزی به مسافران اعلام کرد.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح از 202 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین انجام وظیفه می کنند و استفاده از توان بخش خصوصی با بکارگیری ماشین آلات سبک و سنگین ، نصب 200 پارچه نوشته ازشعارهای ایمنی و تبریک نوروز از جمله اقدامات در حال اجرای این طرح است.

شورابی یادآورشد: پاکسازی و تسطیح حریم راه ها، استقبال از مسافران نوروزی در مبادی ورودی استان در هنگام تحویل سال، خط کشی راه های اصلی و فرعی، لکه گیری و روکش آسفالت، تعویض و پاکیزه نمودن تابلوهای علائم ایمنی و آماده سازی راهدارخانه های ثابت و سیار در سطح راه های استان از دیگر اقداماتی است که در این عملیات انجام می شود.



طرح راهداری نوروز سال 88 تا پانزدهم فروردین ادامه دارد.

