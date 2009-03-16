تصمیم نهایی در مورد ماندن یا کناره گیری با خاتمی است

حجت الاسلام محمد رضوی یزدی عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز درگفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: مجمع روحانیون خواستار حضور خاتمی درعرصه انتخابات است و اگر غیر از این بود از خاتمی برای حضور در این جلسه دعوت نمی کرد.

وی افزود: اما در نهایت این خاتمی خواهد بود که تصمیم نهایی را با توجه به نظر جمع مبنی بر حضور در انتخابات آتی اتخاذ خواهد کرد.

رضوی یزدی همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا خاتمی خواهد ماند یا انصراف می دهد، ادامه داد: خاتمی حب ریاست ندارد؛ اما خواستار تغییر وضع موجود است.

این عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه در صورت انصراف خاتمی از حضور در انتخابات ریاست جمهوری دهم ، مجمع روحانیون از میرحسین حمایت خواهد کرد یا کروبی، گفت: در حال حاضر از نظر همه اعضای مجمع نسبت به این دو کاندیدا و فضای حاکم بر آن اطلاعی ندارم.