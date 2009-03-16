مخالفت دولت با سهمیه 360 لیتری بنزین در فصل بهار

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در سال 87 حدود هزار و 300 میلیارد تومان اعتبار برای قطار شهری به منظور انجام مطالعات ، توسعه و راه اندازی و خرید تجهیزات پیش بینی شده بود ، اظهار کرد: بخش اعظمی از این اعتبار تخصیص پیدا کرده است.

وی با اشاره به افزوده شدن حدود 2 هزار و 800 دستگاه اتوبوس در سال 87 تصریح کرد: همچنین در سه سال گذشته 8 هزار اتوبوس به ناوگان حمل ونقل کشور اضافه شده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در سال جاری بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته 900 دستگاه مینی بوس به ناوگان درون شهری کشور اضافه شده است، بیان کرد: در حال حاضر حدود 700 مینی بوس نیز مراحل نوسازی خود را پشت سر گذاشتند.

به گفته رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور، در سال جاری 18 هزار تاکسی نوسازی شده ، 41 هزار دستگاه مسافربر شخصی به تاکسی تبدیل شده و 23 هزار تاکسی نیز وارد ناوگان حمل ونقل درون شهری شده است.

رویانیان از فرسوده کردن 200 هزار دستگاه خودرو تا پایان خرداد سال 88 خبر داد و افزود: همچنین در این مدت 30 هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده شده و برآوردها نشان می دهد ظرف 4 سال گذشته در مجموع 600 هزار خودرو از رده خارج شده است.

فرسوده شدن معادل 30 درصد تولید خودرو سازان داخلی

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور با بیان اینکه در سال آینده کلیه شرکتهای خودرو ساز و موتورساز مکلف شده اند که معادل 30 درصد از تولیدات خود را خودروی فرسوده از رده خارج کنند ، گفت: همچنین از سال آینده مسئولیت اسقاط خودرو و موتورهای فرسوده به تولید کنندگان و وارد کنندگان خودرو واگذار شده است، همچنین این کار باید با همکاری بخش خصوصی و مراکز اسقاط صورت بگیرد.

وی از وجود 40 هزار دستگاه کامیون و اتوبوس فرسوده در کشور خبر داد و اظهار کرد: بنابر قانون از اردیبهشت ماه سال آینده هیچ گونه خودروی سنگین و غیر سنگین فرسوده ای حق رفت و آمد در کشور را ندارد.

به گفته رویانیان همچنین با تصویب ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت، مدیریت حمل و نقل عمومی بار و مسافر به صورت واحد به شهرداریها واگذار شده است.

افتتاح 9 جایگاه جدید بنزین در فروردین 88

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور از افتتاح 9 جایگاه جدید بنزین در تهران در فروردین ماه سال آینده خبر داد و بیان کرد: همچنین برای ساخت 10 جایگاه جدید بنزین در 10 شهرک اقماری تهران برنامه ریزی شده که تعدادی از آنها نیز راه اندازی شده است.

وی با اشاره به اضافه شدن 700 نازل بنزین به ظرفیت سوخت رسانی تهران تصریح کرد: در طول کل 30 سال گذشته تعداد نازل های بنزین در شهر تهران هزار و 250 مورد بوده که در حال حاضر تعداد نازل ها به هزار و 950 نازل افزایش پیدا کرده است.

به گفته رویانیان با افتتاح جایگاههای جدید تا پایان فروردین ظرفیت سوخت رسانی کل کشور 60 درصد افزایش می یابد و پیش بینی می کنیم در سال 88 تعداد جایگاههای بنزین تهران به دو برابر افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به ساخت 400جایگاه سی ان جی در سال جاری، از ساخته شدن هزار و 25 جایگاه جدید گاز در سال آینده خبر داد.

هزینه 50 تومانی عرضه هر لیتر گازوئیل

وی با اشاره به اینکه هم اکنون هزینه تولید هر لیتر گازویئل در داخل کشور 30 تومان بوده و 13 تومان برای جابجایی آن و 7تومان به صورت کارمزد برای عرضه آن پرداخت می شود ، بیان کرد: به طور کلی هم اکنون هزینه عرضه هر لیتر گازوئیل در داخل کشور حدود 50 تومان است که در این رابطه مجلس در بودجه سال آینده قیمت 16.5 تومانی را تعیین کرده است.

رویانیان از ارسال نامه ای به رئیس جمهور برای اختصاص 360 لیتر سهمیه بنزین در فصل بهار 88 به خودروهای شخصی خبر داد و گفت: در این رابطه این نامه از سوی کارگروه حمل و نقل به رئیس جمهور ارسال شده که رئیس جمهور و دولت با این پیشنهاد مخالفت کرده است.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور افزود: در نامه دوم درخواست سهمیه بنزین 300 لیتری را به دولت ارائه کرده ایم که تاکنون پاسخی به آن داده نشده است.