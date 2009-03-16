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۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۱۰

طرح نظارت بر فرآورده های خام دامی در ایلام آغاز شد

طرح نظارت بر فرآورده های خام دامی در ایلام آغاز شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی استان ایلام از آغاز طرح نظارت بر فرآورده های خام دامی ویژه ایام نوروز خبر داد.

وهاب پیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این طرح از 25 اسفند ماه تا 20 فرودین ماه اجرا می شود و این طرح در تمامی کشتارگاه ها، مراکز تولید، فروشگاه های عرضه فرآوده های خام دامی اجرا می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه 35 اکیپ عملیاتی در سراسر استان در اجرای این طرح همکاری خواهند داشت، خاطرنشان کرد: جلوگیری از مشکلات بهداشتی فرآوده های خام دامی برای شهروندان مهمترین هدف از اجرای این طرح است.

پیرانی یادآور شد: پس از نظارت های دقیق انجام شده از سوی اکیپ های مربوطه با افراد و مراکز متخلف به شدت برخورد قانونی می شود.

کد مطلب 849977

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