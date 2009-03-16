800 نقطه آلوده به مواد مخدر استان فارس پاکسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سردار علی مویدی ظهر امروز در نشستی خبری افزود: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی طی 24ساعت اخیر طرحی با عنوان "صاعقه" به منظور شناسایی نقاط آلوده به افراد خرده فروش مواد مخدر یا منقل داران اجرا شد که در پی آن 800 نقطه در سطح استان فارس مورد شناسایی قرار گرفت و طی عملیاتی غافلگیرانه حدود 750 نفر از منقل داران، خرده فروشان و تهیه و توزیع کنندگان مواد مخدر دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: در این رابطه همچنین 360کیلوگرم تریاک، 22کیلوگرم هروئین، 53 کیلوگرم حشیش، هفت قبضه سلاح و 700بطری مشروبات الکلی کشف و 20دستکاه خودرو و موتورسیکلت نیز متوقف شد.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه با اجرای این طرح بزرگ و گسترده ظرف 24ساعت موفق به پاکسازی 800 نطقه آلوده به مواد مخدر استان فارس شدیم که رضایتمندی مناسب مردم را نیز در پی داشت، افزود: البته در این مسیر باید از همکاری صمیمانه مردم با پلیس نیز کمال تشکر و قدردانی را به عمل آورد که با همکاریهای خود موفق شدیم که این نقاط را به طور مناسبی از وجود این افراد متخلف پاکسازی کنیم.

سردار مویدی در ادامه با اشاره به اینکه در مراحل بعدی، جمع آوری معتادان تابلو و پرخطر را نیز از سطح شهر مورد توجه و اجرا قرار خواهیم داد، افزود: با اجرای این طرح ها، استان فارس و شهر شیراز برای پذیرایی از مسافران نوروزی در محیطی شاداب و امن آماده شده است.

از تخلفات رانندگی ایام نوروز چشم پوشی نمی کنیم

فرمانده انتظامی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوالی در مورد چگونگی برخورد با تخلفات رانندگی در ایام تعطیلات نوروز نیز بیان کرد: در این ایام با شدت بیشتری طرح های کنترل ترافیک را اجرا خواهیم کرد و طی این مدت به هیچ شکل از تخلفات رانندگی چشم پوشی نمی کنیم.

وی اضافه کرد: طی این ایام متخلفان رانندگی با برخورد شدید قانونی مواجه خواهند شد و بدین ترتیب اجازه نمی دهیم بی احتیاطی برخی افراد، جان و آسایش سایر رانندگان را به خطر اندازد.

سردار مویدی همچنین در خصوص طرح های نرم افزاری پلیس برای اطلاع رسانی ایام نوروز نیز بیان کرد: طی این مدت ما فعالیتهای نرم افزاری خود را در حوزه هشدار رانندگی، پلیسی و... در قالبهای مختلف نظیر تیزرهای تلویزیونی، بیلوبردهای شهری و... انجام داده ایم و بر اساس آمارها می توان گفت امر اطلاع رسانی در سال جاری نسبت به گذشته 400درصد نیز افزایش داشته است.