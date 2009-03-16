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۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۴۱

هشدار فتح و اتحادیه اروپا به نتانیاهو درباره ائتلاف با لیبرمن

هشدار فتح و اتحادیه اروپا به نتانیاهو درباره ائتلاف با لیبرمن

در پی انتشار خبرهایی مبنی بر ائتلاف رهبر حزب لیکود رژیم صهیونیستی با رهبر حزب راست گرای افراطی اسرائیل بیت نیو، فتح و اتحادیه اروپا نسبت به این اقدام هشدار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، در همین رابطه "خاویر سولانا" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت : رفتار اروپا با کابینه ای که راه حل دو دولت را نپذیرد متفاوت خواهد بود.

تشکیلات خودگردان فلسطین نیز که توسط سازمان فتح اداره می ‌شود، در مورد پایان یافتن گفتگوهای صلح با اسرائیل هشدار داد. بنا بر اعلام‌ این تشکیلات، چنانچه بنیامین نتانیاهو،  کابینه ای راستگرا تشکیل دهد، گفتگوهای صلح به خطر می افتد.

در همین ارتباط، "ریاض مالکی" وزیر خارجه‌ تشکیلات خودگردان فلسطین، شب گذشته در جریان دیدار با مقامات اتحادیه ‌اروپا در بروکسل، از روند تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی کرد و گفت : بر اساس آنچه ما می‌ شنویم، کابینه ای راستگرا و ضد صلح در اسرائیل تشکیل خواهد شد.

کد مطلب 849979

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