داود عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: مشترکان خانگی نیز با مصرف 22.5 درصد برق در استان بعد از مشترکان صنعتی بیشترین مصرف را به خود اختصاص داده ‌اند.

وی مهمترین اقدام برای دستیابی به اهداف مدیریت مصرف را ترغیب مردم به حساس شدن درباره نحوه مصرف و تبیین روش‌های صحیح برای درست مصرف کردن دانست و اظهار داشت: همچنین ترویج فرهنگ بهینه مصرف برق بین زنان خانه‌دار و شاغل از مهمترین اهداف شرکت است که در این زمینه بخشی از برنامه‌های آموزشی و فرهنگی صنعت برق در ابعاد رسانه ‌ای مدیریت مصرف به آموزش زنان اختصاص یافته است.

وی افزود: کمیته پیک ‌سایی 88 با هدف اتخاذ سیاست‌ها و روش‌هایی برای ترویج و اشاعه مدیریت مصرف برق و کاهش خاموشی‌ها با توجه به کاهش نزولات جوی در سال آتی تشکیل می شود.

عابدی از جمله اقدامات این شرکت را در زمینه اصلاح الگوی مصرفی مشترکان در استان، تلاش برای بهینه ‌سازی مصارف برق در ادارات و سازمان‌ها، پرداخت 350 میلیون تومان به صنایع همکار در تابستان سال جاری نسبت به تعمیرات سالیانه صنایع، ‌توزیع 750 هزار شعله لامپ کم ‌مصرف در استان، اجرای طرح بهسامان در شهرهای ساوه، تفرش، توزیع کتاب و بروشور در زمینه‌ استفاده بهینه از مصرف انرژی عنوان کرد.

وی تصریح کرد: اجرای طرح بهینه ‌سازی مصارف اصناف و جمع ‌آوری لامپ‌ های پرمصرف، برگزاری دوره‌ های آموزش برای معلمان و دانش ‌آموزان و برگزاری سمینار از دیگر اقدامات این شرکت است.

وی در ادامه با اشاره به نصب نرم‌ افزار جامع مالی اداری در نواحی برق استان مرکزی گفت: از عوامل مهم در مدیریت و هدایت سازمان‌ها آگاهی مستمر مدیران از چگونگی اوضاع مالی، گردش نقدینگی، میزان فروش، گردش موجودی و سایر شاخص‌های عملیاتی شرکت است که این نرم ‌افزار امکان این قابلیت را برای امور نواحی برق در استان میسر می ‌کند.

عابدی با بیان اینکه در بخش اداری این نرم ‌افزار، کل مناطق استان به صورت شبکه و بر اساس نیاز واحدها می‌ توانند به اطلاعات کامل پرسنل از جمله سابقه، سن، آموزش‌های گذرانده و مسائل رفاهی دسترسی پیدا کنند خاطر نشان کرد: در بخش مالی این نرم‌ افزار نیز حقوق کارکنان به صورت خودکار بر اساس آخرین حکم و قرارداد، سنوات، عیدی، مانده مرخصی و بدهی معوقه به صورت سیستمی محاسبه می ‌شود.

وی اظهار داشت: قابلیت ارتباط با انواع ساعت‌های حضور و غیاب، ثبت خودکار تمام کارکردها، ثبت حکم و قوانین مربوط به شرکت، مشخص کردن اضافات و کسورات حقوق به صورت پارامتری برای پرسنل و قابلیت ثبت به تفکیک هر ماه از مزایای نصب این نرم ‌افزار است.