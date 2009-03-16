علتهای احتمالی در فلسفه ذهن

زمانمندی مرتبط با علتها و معلول هم مهم است. یک علت بر معلول خود مقدم است. اما همانگونه که هیوم اشاره می کند اگر یک علت بر معلولش مقدم باشد یک شکاف زمانی یا مرز زمانی میان بروز علت و آغاز معلول وجود دارد. پدیده علّی ( یا جزء پدیده) قبل از بروز معلول وجود دارد. اما چگونه است که یک پدیدۀ کامل بر پدیدهای که هماکنون به وجود میآید تاثیر میگذارد؟
در مقابل اگر پدیدۀ علّی و معلولش از جهت زمانی همزمان یا متداخل باشند به نظر میرسد که جزء پدیدۀ علّی که بعد از شروع معلول رخ میدهد نمیتواند با بروز معلول محقق شود. فرض کنید که شما با فشار به پدال گاز باعث حرکت ماشینتان می شوید. آیا شما ابتدا به پدال گاز فشار وارد میکنید و آنگاه ماشین حرکت می کند؟ فشار بر پدال گاز و حرکت ماشین در واقع همزمان هستند. شما البته ابتدا قصد کردهاید بر پدال گاز فشار وارد کنید و پس از آن ماشین حرکت کرده است. با این همه ماشین با قصد شما شروع به حرکت کرده است تا از فشار شما بر پدال گاز به حرکت درآمده است.
اگر شما این تصویر سنتی هیوم از علت پدیده را با تصور "شبکۀ قدرت" مارتین جایگزین کنید این دلنگرانی کاهش مییابد. پدیدهها ابرازهای متقابل گرایشهای مختلف هستند. گرایشهای مختلف با رشتههای خود قرار ندارند. این مدل، مدل پیوندهای یک زنجیر نیست بلکه مدل دوکارتبازی است که از طریق حمایت متقابل یکی بر میز بازی بالا باقی میماند.
در مورد علت "احتمالگرایانه" چه ؟: در مورد روابط علّی که در آنها علل آشکارا معلولها را تنها با احتمال مشخصی بهوجود میآورند. نظریۀ کوانتوم به ما میگوید که علت احتمالگرایانه یک قاعده است بیش و پیش از آنکه استثنا محسوب شود.
فیلسوفانی که از تبیینهای علت مبتنی بر قوانین حمایت میکنند علت احتمالی را با ارائۀ احتمالات به صورت قوانین، تبیین میکنند. این نکته چه شباهتی با تبیین گرایشمحور دارد؟ در اینجا یک احتمال وجود دارد. هر کیفیتی یک قابلیت گرایش کاملاً مشخصی را دارا است. این قابلیت گرایش خود را از طریق خاص ارائه میکند مشروط به آنکه انواع مشخصی از گرایشهای مختلف موجود باشند (و "موانع" غایب باشند) با این همه این امکان وجود دارد که کیفیات بنیادین (یا پارهای از آنها) در حال نوسان باشند.
ممکن است به نظر رسد که تغییر در موقعیت احتمال از اجرای علی (یا ابرازهای گرایشی) به کیفیات به ما چیزی عطا نمیکند. البته ما تا این اندازه مطمئن نیستیم. تصدیق میکنیم که نوسان کیفیت پدیدهای جالبتوجه است. با این همه، این نکته از این ایده که کیفیات بسیار مشابه - با گرایشهای مختلف - به صورت متفاوتی در موفقیتهای متفاوت ابراز میکنند کمتر جای تعجب دارد.
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