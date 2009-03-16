امیدوارم "تهران 1500" یک انیمشین ایرانی آبرومند باشد

بهرام عظیمی درباره مراحل تولید این فیلم سینمایی انیمیشن به خبرنگار مهر گفت: 15 تا 20 درصد از کار انجام شده است و این روزها مشغول طراحی و ساخت فضاهای شهر تهران، ساختمان‌ها و خیابان‌ها و تعدادی از فضاهای داخلی مربوط به شخصیت‌ها هستیم. پیش از این طراحی و ساخت بخش وسایل نقیله شهر تهران انجام شده بود.

او با اشاره به موسیقی این فیلم گفت: بخش از موسیقی کار که مدت زمان 12 دقیقه دارد، با کلام است که توسط گروه سیگنال کار شده است. این موسیقی 12 دقیقه‌ای دارای سه بخش است که فعلاً یک بخش 15 دقیقه‌ای آن ضبط شده است.

عظیمی درباره دوبله شخصیت‌های این فیلم انیمیشنی گفت: دوبله بازیگران فیلم تمام شده و خودم سرپرستی این بخش را برعده داشتم. نظارت بر دوبله کارکترهای دیگر برعهده مهرداد رئیسی بوده که این بخش هم انجام شده و در نهایت رئیسی روی تدوین نهایی دوبله‌ها نظارت خواهد کرد و با مدیریت او این بخش از کار انجام می‌شود.

این کارگردان با تاکید براینکه تاکنون در سینمای ایران تجربه ساخت انیمیشنی همانند "تهران 1500" وجود نداشته است، گفت: ما همه چیز را در این کار تجربه می‌کنیم. ساخت چنین کار سینمایی با ابعادی که برای آن متصور شده‌ایم تفادت عمده‌ای با کارهای تلویزیونی دارد. به همین لحاظ از نظر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و از سوی دیگر هماهنگی با اعضای گروه با سختی‌هایی مواجه هستیم.

او ادامه داد: در کارهای تلویزیونی و تجربه‌هایی که پیش از این داشتیم، فقط با دو سه نفر همکاری داشتیم اما اینجا با تعداد زیادی از افراد مواجه هستیم که هر یک کار تخصصی خود را انجام می‌دهد. البته با وجود اینکه انتظار می‌رود این کار برای جشنواره فیلم فجر سال آینده تولید شود اما تصور می‌کنم طبق قرار داد حدود 16 تا 17 ماه دیگر ساخت این کار طول بکشد.

عظیمی با اشاره به اینکه تولید این کار فراز و نشیب‌های بسیاری دارد، گفت: در جریان ساخت این فیلم به کشورهای مختلف اطراف سفر کردیم و در حالی که تصور می‌شد، سینمای انیمیشن با کیفیت و موفقی داشته باشند اما در بازدید از استودیو‌هاشان دریافتیم که چندان هم از سینمای ما جلوتر نیستند و وقتی آنان دریافتند که ما چنین کاری در دست داریم، همگی به دشواری تولید چنین اثری اشاره داشتند.

این کارگردان در پایان سخنانش اظهار داشت: البته ما با ساخت این فیلم قصد رقابت با کمپانی‌های آمریکایی و اروپایی را نداریم و همه تلاشمان این است که یک انیمیشن ایرانی آبرومند بسازیم.