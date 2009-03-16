هنر عکاسی به رغم ورود تکنولوژیهای جدید همچنان اثرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی ستاری ظهر دوشنبه در جمع شرکت کنندگان در جشنواره ملی عکس مشهد در بوستان کوهسنگی مشهد افزود: وجود بارگاه منور امام هشتم(ع) در شهر مشهد باعث شد عکاسی زیارتی که زیرشاخه خاصی از عکاسی مستند اجتماعی است، در میان ما مطرح شود.

استاد دانشگاه تهران ضمن بیان تاریخچه ای از عکاسی زیارتی در مشهد تصریح کرد: تا کنون دو رساله عکاسی در مقطع دکتری به عکاسی زیارتی تعلق یافته است.

وی افزود: معتقدم پایداری و قوام این جشنواره می تواند به غنای عکاسی زیارتی و کشف استعدادهای جدید منتهی شود.

در ابتدای این مراسم مهندس محمد پژمان شهردار مشهد گفت: انسان برای تامین نیازهای مادی و معنوی خود به کارهای زیادی دست می زند و تامین این نیازها گاهی اوقات منحصر به انجام یک عمل است.

وی افزود: برای ثبت و ضبط وقایع پیرامون خود نیاز به عکس داریم و حتی با پیشرفت تکنولوژی هیچ چیز جای عکس را نگرفته است.

پژمان اظهار داشت: عکاسی در یک بازه زمانی بسیار کوتاه اتفاق می افتد که اگر در آن هنگام واقع نشود دیگر زمانش می گذرد.

وی اضافه کرد: تصویر وقایع خوب و بدی که برخی می بینند و بسیاری نمی بینند توسط لنز دوربین عکاسان ثبت می شود و همه وقایع قابل استفاده و آموزنده هستند.

شهردار مشهد تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم با استفاده از هنر عکاسی سیر تحولات در شهر مشهد را ثبت و ضبط کنیم. تحولاتی که با رخ دادن آنها رابطه شهر با پیشینه تاریخی اش قطع می شود.

وی ادامه داد: گرچه گذشتگان برای ما که دوست داریم با گذشته ارتباط داشته باشیم تصویری باقی نگذاشته اند اما ما باید آرشیو قوی را برای آیندگان به ارث بگذاریم.

در ادامه این مراسم کیارنگ علایی دبیر نخستین جشنواره ملی عکس مشهد گزارش خود از روند اجرای جشنواره را در قالب عبارات زیبایی قرائت کرد.

علایی تصریح کرد: شرکت کنندگان که از 35 شهرستان در این جشنواره حضور پیدا کرده بودند در مجموع دو هزار و 118 اثر ارائه دادند و در میان آنان 166 مرد و 139 زن حضور داشتند.

وی اضافه کرد: این جشنواره در 5 بخش اجرا شد و در نهایت 26 نفر جایزه دریافت کردند.

وی تاکید کرد: در این جشنواره از 3 پیشکسوت عکاسی به خاطر یک عمر فعالیت تقدیر شد.

هادی مظفری رئیس ستاد جشنواره و مدیر امور هنری شهرداری مشهد نیز در پایان طی سخنانی اعلام کرد: از هم اکنون برگزاری دومین جشنواره عکس مشهد را اعلام می کنم و سال آینده این جشنواره بصورت بین المللی برگزار خواهد شد.

در این مراسم سید عباس ضیائیان پیشکسوتی که به عنوان اولین نفر از وی تجلیل می شد، عکس قدیمی از مشهد را برای حضور در دومین جشنواره عکس مشهد ارائه کرد.