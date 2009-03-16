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۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۵۷

جاسبی خبر داد:

راه اندازی سیستم ویدئو کنفرانس دانشگاه آزاد/ رشد 50 درصد مقالات دانشگاه آزاد

راه اندازی سیستم ویدئو کنفرانس دانشگاه آزاد/ رشد 50 درصد مقالات دانشگاه آزاد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: سیستم ویدئو کنفرانس دانشگاه آزاد اسلامی به منظور از بین بردن کاغذ بازی ها و رفت و آمدهای غیرضروری در میان مناطق 12 گانه دانشگاه آزاد راه اندازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالله جاسبی صبح امروز در مراسم تاسیس سیستم ویدئو کنفرانس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به فعالیت های دانشگاه آزاد در سال 87 خاطر نشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی در سالی که گذشت توانست در جهت توسعه کیفی گام های بلندی را بردارد و با توسعه، سازندگی و آبادانی متراژ قابل توجهی بر میزان فضای آموزشی و دانشگاهی خود بیافزاید.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: توسعه مراکز تحقیقاتی، جذب هزاران عضو هیئت علمی، بورسیه صدها دانشجو، انجام پروژه های تحقیقاتی جدید و نوآوری در زمینه های مختلف از جمله دستاوردهای دانشگاه آزاد اسلامی در سال 87 بود.

جاسبی ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی در سال گذشته جهش بسیار بالایی در تولید مقالات علمی داشته است به طوری که با برنامه ریزی های صورت گرفته این دانشگاه توانست تعداد مقالات خود را تا 50 درصد افزایش دهد.

وی افزود: ثبت نام آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی برای اولین بار در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به صورت کامل اینترنتی انجام شد و دانشجویان توانستند شخصا شهر مورد نظر آزمون را انتخاب کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اظهار داشت: مهمترین فعالیت های دانشگاه آزاد اسلامی در سال جاری در بعد اطلاع رسانی بود. راه اندازی سیستم ویدئو کنفرانس، پورتال جامع دانشگاه، سامانه اس ام اس با شماره 3003001 و مرکز داده دانشگاه از جمله اقدامات دانشگاه آزاد اسلامی در این راستا بوده است.

کد مطلب 849989

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