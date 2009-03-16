مطالبات فرهنگیان ایلام پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، میر محمد غراوی ظهر امروز در جلسه شواری آموزش و پرورش استان ایلام گفت: مطالبات فرهنگیان استان ایلام به جز یارانه مسکن پرداخت شده است.

وی بیان داشت: احداث مدرسه غیر انتفاعی، استفاده از تسهیلات بنگاه های زودبازده از اقدامات مهم آموزش و پروش استان ایلام در سال جاری بوده است.

این مسئول با اشاره به اینکه فرهنگیان اقشاری زحمت کش در جامعه هستند، خاطرنشان کرد: روند پیگیری مطالبات فرهنگیان استان ایلام خوب بوده است.

غروای یادآور شد: امید است در سال آینده فرهنگیان استان ایلام از نظر مالی مشکلات کمتری داشته باشند.