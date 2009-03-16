  1. استانها
  2. ایلام
۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۱۳

مطالبات فرهنگیان ایلام پرداخت شد

مطالبات فرهنگیان ایلام پرداخت شد

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام از پرداخت مطالبات فرهنگیان این استان در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، میر محمد غراوی ظهر امروز در جلسه شواری آموزش و پرورش استان ایلام گفت: مطالبات فرهنگیان استان ایلام  به جز یارانه مسکن پرداخت شده است.

وی بیان داشت: احداث مدرسه غیر انتفاعی، استفاده از تسهیلات بنگاه های زودبازده از اقدامات مهم آموزش و پروش استان ایلام در سال جاری بوده است.

این مسئول با اشاره به اینکه فرهنگیان اقشاری زحمت کش در جامعه هستند، خاطرنشان کرد: روند پیگیری مطالبات فرهنگیان استان ایلام خوب بوده است.

غروای یادآور شد: امید است در سال آینده فرهنگیان استان ایلام از نظر مالی مشکلات کمتری داشته باشند. 

کد مطلب 849992

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها