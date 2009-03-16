به گزارش خبرگزاری مهر ، عبدالرضا مصری با اعلام این خبر گفت: با پیگیر‌های مکرر وزارت رفاه و موافقت رئیس جمهور در دور دوم سفرهای استانی به مازندران حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی همسان شد.

وی ادامه داد: همسان شدن حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در دو مرحله به دولت اعلام شده بود که با پیگیری و تلاش مکرر مدیران وزارتخانه با مساعدت رئیس جمهور مورد موافقت قرار گرفت و در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

وی در این باره توضیح داد: بدین ترتیب سازمان تامین اجتماعی در راستای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان موظف شده از محل فروش و سود حاصل از مالکیت سهام قابل عرضه در بورس شرکتهای دولتی با سهام دولت در سایر شرکتها حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران خود را از ابتدای سال 88 هماهنگ کند.

وزیر رفاه با بیان این که نمایندگان مجلس این مصوبه را در جریان بررسی بخشهای هزینه ‌ای لایحه بودجه سال 88 کل کشور در بند الحاقی 29 تصویب کردند تصریح کرد: نمایندگان مجلس پیش از این در بخش درآمدی بودجه همین بند را مصوب و بدین ترتیب دولت را مکلف کردند 25 هزار میلیارد ریال از سهام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار شرکتهای دولتی را به سازمان تامین اجتماعی واگذار کنند.

مصری همچنین با تشریح عملکرد یکساله این وزارتخانه اظهار امیدواری کرد که امسال با تلاش و همت همه مدیران و کارکنان وزارتخانه توانستیم، اقدامات مهمی را انجام دهیم و برخی پروژه‌ها که سالهای سال بی‌نتیجه مانده بود را به نتیجه برسانیم.

وزیر رفاه تاکید کرد: در ابتدای سال پس از هشت ماه کار کارشناسی با بهره‌گیری از 180 پزشک، متخصص و فوق تخصص برای اولین بار بسته بیمه خدمات درمانی تدوین و ابلاغ شد و تعهدات همه سازمانهای بیمه‌گر یکسان و تمامی دفترچه‌های بیمه دارای یک اعتبار شد به طوری که این کار پس از 13 سال صورت گرفت.

مصری افتتاح بانک اطلاعات نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را از دیگر گامهای مهم این وزارتخانه در سال جاری دانست و عنوان کرد: با ثبت بیش از یک میلیارد رکورد در این بانک برای اولین بار زیرساختی بر مبنای ایجاد اطلاعات، آمار، دسته‌بندیها و برنامه‌ریزیها با آگاهی فراهم می‌شود. همچنین می‌توانیم همپوشانی‌های تمامی دستگاههای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی را دسته‌بندی و خدمات را بر اساس مرزهای این صندوقها برای آنها تعریف کنیم.

وی با بیان این که بلوغ این پروژه با گستردگی ابعاد آن در حدود شش سال طول می‌کشد در مورد انواع اطلاعات و خدمات بانک جامع گفت: هدف اصلی طبق برنامه، ارائه اطلاعات آماری و صندوقهای بیمه‌ای در شش سازمان تابعه و همکار وزارتخانه برای ایجاد بستر دیتا در مقایسه با عملکرد مشابه سازمانهای تامین رفاه اجتماعی در سراسر دنیا است.

وی هدف از اجرای طرح بیمه همگانی را بیمه کردن افراد در شهرهای بالای20 هزار نفر خواند و اظهار کرد: در اجرای مفاد اصل 29 قانون اساسی و نیز ماده چهار و بند پنج ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، پس از مطالعات و استفاده از نظرات کارشناسان و به منظور دستیابی عادلانه اقشار مختلف جامعه به خدمات درمانی، سازمان بیمه خدمات درمانی نسبت به بیمه تمامی ایرانیان متقاضی فاقد پوشش با دریافت50 درصد حق سرانه بیمه درمان کارکنان دولت (دو هزار و 750 تومان برای سال 87) اقدام کرد.

وزیر رفاه با بیان این که با تلاش و پیگیریهای این وزارتخانه قانون بخشودگی جرایم کارفرمایان در سال جاری به تصویب رسید گفت: با تصویب این قانون علاوه بر رفع نگرانی کارفرمایان، نفس تازه‌ای نیز برای رونق کارگاهها بوجود آمده است. همچنین اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مربوطه به منظور تشویق کارفرمایان به تادیه دیون معوقه سنواتی بابت پرداخت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان است.

مصری از لایحه بیمه سلامت کشور به عنوان یکی از اقدامات شاخص وزارت رفاه یاد و تصریح کرد: حفظ، گسترش و ارتقای سلامتی در جوامع بشری در زمره اساسی‌ترین و کلیدی‌ترین سیاستها برای ایجاد و توسعه عدالت اجتماعی در کشورهاست و توجه به سلامتی و تلاش برای حفظ، ارتقا و گسترش آن همواره اولویت ملی محسوب می‌شود و مبحث سلامتی موضوعی چند بعدی است که عوامل و عناصر متعدد و متنوعی در تامین، گسترش و یا تخریب آن تاثیر دارد.

وی در ادامه افتتاح سرویسهای بیمه‌ای الکترونیکی نوین تامین اجتماعی را یکی دیگر از دستاوردهای مهم در سال جاری بیان و اظهار کرد: سرویسهای بیمه‌ای الکترونیکی نوین با هدف رضایتمندی مشتری، کاهش مراجعات حضوری به شعب، کاهش تردد زاید درون شهری، قابلیت دسترسی آسان در مواقع اضطراری، کاهش هزینه‌های سربار، پاسخگویی سریع، آسان و کنترل نظارت مدیران میانی راه‌اندازی شد.

وزیر رفاه در ادامه به بیمه کارگران ساختمانی نیز اشاره کرد و گفت: کارگران جزو اقشار مولد اما محروم جامعه هستند که از هیچ گونه امکانات رفاهی بهره نمی‌برند که با ابلاغ قانون بیمه‌ کارگران ساختمانی توسط رئیس جمهور کارگران شاغل در کارهای ساختمانی نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه می‌شوند.

به گفته مصری بهترین اقدام ممکن برای کارگران روزمزد ساختمانی، بیمه کردن آنهاست که در این صورت 5/1 میلیون کارگر ساختمانی و شش میلیون نفر از اعضای خانواده آن‌ها بیمه می‌شوند.

وی در ادامه با اشاره به بیمه قالیبافان تاکید کرد: تصویب طرح بیمه بافندگان و قالیبافان، امیدی در بافندگان فرش ایجاد کرد تا با رغبت و انگیزه بیشتری به کار مشغول شوند، چرا که در گذشته بیمه قالیبافی ناقص بود و بافندگان به دلیل آن که آینده‌ای برای خود تصور نمی‌کردند.



وزیر رفاه و تامین اجتماعی تصریح کرد: در بیمه تامین اجتماعی قالیبافان، 21 درصد حق بیمه را دولت و هفت درصد را بافنده‌ می‌دهد.

مصری یکی دیگر از اقدامات اساسی وزارت رفاه در سال جاری را افزایش حقوق بازنشستگان دانست و اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌هاى بازنشستگى کشورى و نیروهاى مسلح که تا پایان سال 86 برقرار شده است، در سال جارى به میزان 10 درصد افزایش یافت.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: حداقل حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از این پس نیز همانند بازنشستگان کشوری و لشگری محاسبه و پرداخت خواهد شد و به این ترتیب حقوق این قشر افزایش می‌یابد.

وزیر رفاه اظهار کرد: بر اساس قانون خدمات مدیریت کشوری همزمان با افزایش سنواتی حقوق کارمندان این تغییرات در پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اعمال خواهد شد.

به گفته مصری با رویکرد جدید سازمان تامین اجتماعی در جذب بیمه‌شدگان جدید، مشکلی در پرداخت این افزایش حقوق از منابع داخلی سازمان وجود ندارد.

وی افزود: براساس آخرین آمارها از زمان پذیرش گروههای جدید تحت‌پوشش تامین اجتماعی تا پایان آبان‌ماه امسال آمار بیمه‌شدگان این سازمان از پنج میلیون و 700هزار نفر به شش میلیون و600هزار نفر افزایش یافته است.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی تصویب آیین نامه اجرایی تبصره چهار ماده 9 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط وزارت رفاه اعلام کرد و گفت: بر این اساس، سازمان بهزیستی هر ساله اعتبارات معینی را جهت پیش‌بینی در لوایح بودجه سالانه به منظور اجرای تبصره چهار ماده 9 قانون و تامین مسکن مورد نیاز مشمولان آیین نامه به معاونت برنامه‌ریزی پیشنهاد می‌کند.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی همچنین از پرداخت باقی‌ مانده مطالبات بازنشستگان سال‌های پیش از 1381 خبر داد و گفت: این مطالبات از فردا پرداخت می‌شود.

مصری افزود: در پی اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و در راستای تحقق وعده‌های دولت درباره پرداخت مطالبات بازنشستگان کشوری هیئت دولت بنا به پیشنهاد وزارت رفاه با تامین بار مالیمانده 50 درصد بند ل تبصره چهار قانون بودجه سال 81 کل کشور موافقت کرد.

وی تاکید کرد: این مطالبات توسط سازمان بازنشستگی کشوری تامین اعتبار شده است و از فردا در استان تهران و در دیگر استانهای کشور نیز طی چند روز آینده به حساب دستگاههای اجرایی واریز می‌شود.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: این مطالبات که از سالهای پیش باقیمانده بود و به موجب مصوبه هیئت دولت در اسفند ماه سال گذشته 50 درصد آن تامین اعتبار و پرداخت شده است و در آستانه سال نو، 50 درصد باقی مانده نیز تا چند روز آینده به بازنشستگان پرداخت می‌شود.

مصری تعداد افراد واجد شرایط این مطالبه را بیش از 340 هزار نفر اعلام کرد و از کلیه دستگاه‌های اجرایی در سراسر کشور خواست با هماهنگی سازمان بازنشستگی در روزهای باقی مانده سال نسبت به پرداخت وجوه به بازنشستگان اقدام کنند.