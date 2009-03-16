جزئیات راه اندازی مجددبزرگترین پروژه دنیا/ آغاز به کار اواخر سپتامبر

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر رسانه ای سرن در مورد زمان آغاز بکار مجدد LHC در ایمیلی به مهر اعلام کرد: آغاز بکار مجدد برخورد دهنده بزرگ هادرون اواخر ماه سپتامبر 2009 و با آزادسازی اولین تابشهای پروتون محقق می شود و برخورد این دو ذره تا اواخر ماه اکتبر رخ خواهد داد.

یک توقف کوتاه تکنیکی نیز در طی زمستان پیش بینی شده است.

اولین نتایج حاصل از آزمایش در سال 2010 ارائه می شود و برخوردهای دیگری نیز در سال 2010 انجام خواهد گرفت.

در حال حاضر برخورد دهنده بزرگ هادرون نیازمند پیاده سازی سیستم پیشرفته محافظتی برای اتصالات مغناطیسی و اصلی، نصب سوپاپهای کاهش فشار به منظور جلوگیری از خسارات شدید در صورت وقوع مجدد اختلال و بکار گذاشتن محدودیتهای بیشتر ایمنی در راتباط با ذخیره و حمل و نقل هلیوم مایع است.



پروژه شتابگر عظیم LHC در شهریور ماه راه‌اندازی و آزمایش‌های آن آغاز شد. این آزمایش با هدف افزایش دانش بشر نسبت به طبیعت طراحی شده و از لحاظ عمق و حجم اطلاعات و فعالیتهای علمی بزرگترین طرح های علمی بشر است. این پروژه با ایجاد سیاهچاله میکروسکوپی در لحظه کوتاهی انفجار بزرگ که آغاز شکل گرفتن کائنات است را به نمایش خواهد گذاشت.

این پروژه با نقص فنی موقتا فعالیتش قطع شده است. مسئولان سرن پیش از این اعلام کردند دلیل بروز نقص فنی در عملکرد برخورد دهنده بزرگ هادرون، ایجاد اختلال در یکی از اتصالات کوچک در میان الکترومغناطیس های دستگاه بوده است.