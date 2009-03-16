اکران "بیست" در گروه سینمایی عصر جدید قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین ساخته کاهانی نوروز 88 در گروه سینمایی عصر جدید اکران خواهد شد. پخش این فیلم بر عهده فیلمیران است. "بیست" درباره یک تالار پذیرایی است که تعدادی کارگر در آن مشغول به کارند و وابستگی عاطفی و کاری به تالار دارند. تالار قرار است 20 روز دیگر تعطیل شود و آنها در روزهای باقیمانده باید تلاش کنند این اتفاق نیفتد.

از بازیگران فیلم می‌توان به مهتاب کرامتی، پرویز پرستویی،علیرضا خمسه، حبیب رضایی، مهران احمدی، فرشته صدرعرفایی و... اشاره کرد. عوامل تولید فیلم عبارتند از فیلمبردار: مسعود سلامی، صدابردار: عباس رستگارپور، منشی صحنه: شیما منفرد، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: مهران احمدی، سرمایه‌گذار: سلیمان علیمحمد و مدیران تولید: عباس درخشنده و جمهور شکیبا.

"بیست" در جشنواره فجر امسال جوایز بهترین بازیگر زن و مرد مکمل (کرامتی و خمسه) و دیپلم افتخار بهترین کارگردانی را نصیب خود کرد.