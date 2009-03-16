وعده های دولتمردان نسبت به کرج محقق نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عزیز اکبریان ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح ساختمان اداری هیئت فوتبال کرج و در حضور رئیس فدراسیون فوتبال اظهار داشت: فوتبال تنها یک ورزش نسیت بلکه یک مقوله ملی است و باید به صورت ویژه به آن نگاه کرد.

وی افزود: رئیس تربیت بدنی کشور در روزهای اخیر مجلس در خصوص انجام کارهای زیربنایی در ورزش گزارشی ارائه کرد که این امر جای تقدیر دارد اما سالهاست در هر موقعیت که از مسئولان ورزشی سئوال شد در مورد کار زیربنایی صحبت کردند و این کافی نیست.

این نماینده مجلس ادامه داد: باید علاوه بر کار زیربنایی به توسعه کیفی ورزش و ورزش قهرمانی و ... نیز توجه کرده و استراتژی های ورزش را تدوین کرد و بی برنامه به سمت موفقیت حرکت کرد.

وی خاطرنشان کرد: دولتهای پیشین و دولتهای فعلی در خصوص ارتقا ساختار اداری و اخذ تصمیمات جدید در خصوص تقسیمات کشوری وعده هایی دادند که تاکنون عملی نشده است.

اکبریان ورزش کرج را بسیار مستعد پیشرفت و قهرمانی دانست و افزود: امکانات فعلی هیئتهای ورزشی کرج تناسبی با جمعیت و نیاز ورزش این شهرستان ندارد.