به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در مراسم افتتاح ایستگاه میدان شهدا از خط 4 مترو گفت: نام تهران در میان 50 شهر جهان از نظر دنیای مجازی نیست. با توجه به اینکه اهمیت دنیای مجازی کمتر از مترو تهران نیست، به همین دلیل دلیل این امر می‌تواند تهران را از دو قطبی بودن خارج و عدالت و دسترسی یکسان را برای همه شهروندان شهر فراهم کند.

وی در ادامه به حضور 36 ماهه خود در شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: امروز تهران افق بسیار روشنی را پیش روی خود دارد. چرا که بعد از 40 سال تهران دارای طرح جامع و مدون برای اداره شهر شد، شهر امروز دارای طرح جامع در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، شهرسازی، فضای سبز، سرانه خدماتی، آموزشی، بهداشتی و درمانی است.

شهردار تهران تصریح کرد: امروز ما مفتخریم به اینکه مجموعه مدیریت شهری برای اولین بار در طول تاریخ شهرداری تهران، برنامه پنجساله تنظیم کرده و با تصویب شورای شهر، در سال 88 فاز اول این برنامه اجرایی می شود.

قالیباف ادامه داد: با این برنامه همه فرصتها و تهدیدهایی که پیش روی شهرداری است به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته و برنامه مدون عملیاتی در اختیار ماست. البته این برنامه برای پز دادن نیست، برنامه‌ای است که قابلیت اجرایی، تحقق و عینیت بخشی دارد.

این مقام عالی شهرداری تهران به برنامه‌های مدون سال 87 اشاره کرد و افزود: پس از بررسی برنامه های تنظیمی شهرداری تهران در سال 87 مشخص شد که 93 درصد برنامه های شهرداری برای امسال اجرایی شده است.

شهردار تهران بیان کرد: با نگاهی به شهر تهران درمی‌یابیم که ما هم پروژه‌های بسیار کوچک محلی و هم پروژه‌های بزرگ مانند تونل توحید، برج میلاد و تونل صور ـ نیایش را مورد توجه قرار دادیم.

قالیباف در ادامه با اشاره به متروی تهران افزود: امروز 85 درصد فعالیتهای مترو در داخل کشور تولید می شود. این نشان می دهد ما در صنعت مترو سازی به خودکفایی رسیدیم و صنعت مترو سازی در کشور ما شکل گرفته است ومن به جرأت می توانم بگویم که توان ساخت سالانه 20 کیلومتر و اگر نترسم 30 کیلومتر را داریم.

شهردار تهران اضافه کرد: زمانی که عملیات ساخت خط 4 مترو آغاز شد عده ای گفتند بگذارید خط 1و2 به سرانجام برسد بعد خط 4 را آغاز کنید اما با تلاش و کوشش 7 کیلومتر این خط تا پایان فروردین سال 88 به بهره برداری می رسد.