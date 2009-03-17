دانشیاران دانشگاه علوم پزشکی لرستان دو برابر می شوند

دکتر قدرت الله شمس خرم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: نیروی انسانی توانمند نقش مهمی در هر سازمان ایفا می کند به همین دلیل هر سازمان بایستی نسبت به توانمند سازی و ارتقاء نیروهای خود اقدام کند.

وی تصریح کرد: در دانشگاهها، نشانه بارز این توانمندی، ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیئت علمی از مربی به استادیار، دانشیار، استاد و استاد ممتاز است و هر دانشگاه بایستی هرم مناسبی از این افراد داشته باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با بیان اینکه اعضا هیئت علمی این دانشگاه در سالهای اخیر به طور عمده در مرتبه مربی و استادیاری قرار داشته اند، یادآور شد: از سال 1384 به بعد برنامه ای در معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان تنظیم و نتیجه این برنامه در سالجاری محقق شد.

شمس خرم آبادی با بیان اینکه تعداد 5 نفر از استادیاران این دانشگاه در سالجاری به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند، این امر را جهش بزرگی در روند فعالیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان ارزیابی کرد و یادآور شد: به این ترتیب مجموع اعضا هیئت علمی دانشگاه در مرتبه دانشیاری به 6 نفر رسیده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بررسی سوابق 6 استادیار این دانشگاه برای ارتقا به مرتبه دانشیاری در نوبت بررسی قرار دارد، ابراز امیدواری کرد: تعداد اعضا هیئت علمی دارای مرتبه دانشیاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال آینده دو برابر شود.