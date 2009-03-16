جاده کرمان - راین جوابگوی ترافیک موجود نیست

امیر شریعت زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: تعداد تصادفات محور کرمان به راین به دلیل کم عرض بودن جاده زیاد است.

وی عنوان کرد: پروژه تعریض این جاده از سال 81 آغاز شده و می بایست تا سال 84 به اتمام می رسید که به دلیل عدم تامین اعتبار این طرح نیمه کاره ماند.

شریعت زاده با بیان اینکه راه فعلی سی سال پیش به عنوان یک راه درجه سه روستایی طراحی شده است، افزود: هر چند پروژه بهسازی این مسیر با صرف دو میلیارد تومان 40 درصد پیشرفت داشته است اما با توجه به اینکه در سالهای اخیر این جاده از طریق محور جیرفت به راین، شهر جیرفت را به کرمان متصل می کند و در مجموع موجب کاهش مسافت این دو شهر می شود مورد استقبال مسافران قرار می گیرد که همین مسئله موجب افزایش بار ترافیکی شده است.

وی گفت: برای اتمام این مسیر به دو میلیارد تومان بودجه نیاز است که از مسئولان می خواهیم در این خصوص اقدام کنند.

بخشدار راین افزود: اگر این مبلغ در سال آینده تخصیص یابد این جاده تا پایان سال 88 به بهره برداری می رسد.

