چهار زمین ورزشی اسکواش در گرگان به بهره برداری رسید

ابراهیم کریمی شهردار گرگان ظهر دوشنبه در حاشیه اجرای این طرح به خبرنگار مهر افزود: این زمینهای ورزشی در وسعت 20 متر در 14 متر مربع در پارک محله ای کوی فرهنگیان افتتاح شده است.

وی سالم سازی اوقات فراغت جوانان و گسترش فرهنگ ورزش محلات را از جمله اهداف راه اندازی این مکانهای ورزشی اعلام کرد.

شهردار گرگان از راه اندازی دو ایستگاه و لاین دوچرخه سواری در این شهر خبرداد و گفت: به دلیل مشکلات فنی و برخورداری از شیب بالا خیابانهای شهر ویژگی استفاده از دوچرخه را ندارند ولی برای شروع کار دو ایستگاه پارک دوچرخه در میدان شهرداری و سرخواجه راه اندازی می شود.

کریمی بیان داشت: زمان استفاده شهروندان پس از تهیه دوچرخه و قراردادان آن در میدانهای یاد شده به آنها اطلاع رسانی می شود و افراد در صورت تمایل می توانند با ارایه کارت ملی از دوچرخه به صورت رایگان استفاده کنند و پس از تحویل دوچرخه کارت ملی خود را دریافت کنند.

شهر گرگان بیش از 200 هزار نفر جمعیت دارد.