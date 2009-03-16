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۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۵۸

چهار زمین ورزشی اسکواش در گرگان به بهره برداری رسید

چهار زمین ورزشی اسکواش در گرگان به بهره برداری رسید

گرگان - خبرگزاری مهر: همزمان با هفته وحدت چهار زمین ورزشی اسکواش در شهرک فرهنگیان شهر گرگان به بهره برداری رسید.

ابراهیم کریمی شهردار گرگان ظهر دوشنبه در حاشیه اجرای این طرح به خبرنگار مهر افزود: این زمینهای ورزشی در وسعت 20 متر در 14 متر مربع در پارک محله ای کوی فرهنگیان افتتاح شده است.

وی سالم سازی اوقات فراغت جوانان و گسترش فرهنگ ورزش محلات را از جمله اهداف راه اندازی این مکانهای ورزشی اعلام کرد.

شهردار گرگان از راه اندازی دو ایستگاه و لاین دوچرخه سواری در این شهر خبرداد و گفت: به دلیل مشکلات فنی و برخورداری از شیب بالا خیابانهای شهر ویژگی استفاده از دوچرخه را ندارند ولی برای شروع کار دو ایستگاه پارک دوچرخه در میدان شهرداری و سرخواجه راه اندازی می شود.

کریمی بیان داشت: زمان استفاده شهروندان پس از تهیه دوچرخه و قراردادان آن در میدانهای یاد شده به آنها اطلاع رسانی می شود و افراد در صورت تمایل می توانند با ارایه کارت ملی از دوچرخه به صورت رایگان استفاده کنند و پس از تحویل دوچرخه کارت ملی خود را دریافت کنند.

شهر گرگان بیش از 200 هزار نفر جمعیت دارد.

 

کد مطلب 850005

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