2500 شرکت تعاونی مازندران غیرفعال است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نیلچیان ظهر دوشنبه در جلسه شورای تعاون مازندران در استانداری افزود: ضعف مدیریت، کمبود نقدینگی برخی مسائل حاشیه ای از جمله دلایل غیرفعال بودن این تعداد شرکت تعاونی در استان است.

وی اظهار داشت: از مجموع 9 هزار و 466 شرکت تعاونی ثبت شده در استان دو هزار و 323 شرکت تعاونی فعال است.

وی خاطرنشان کرد: بقیه شرکتهای تعاونی یا در دست اجرا و یا غیرفعال بوده در این حوزه باید برنامه ریزی شود.

به گفته نیلچیان، بیش از 23 هزار نفر در شرکتهای تعاونی فعال استان مشغول به کار هستند و امسال 620 میلیارد ریال برای سرمایه در گردش شرکت های تعاونی استان هزینه شده است.

مدیرکل تعاون مازندران بیان داشت: یک میلیون و 321 هزار و 199 نفر از جمعیت استان در شرکتهای تعاونی عضویت دارند که برای بیش از 57 هزار نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.

وی از تخصیص پنج میلیارد ریال برای فعالیت دوباره تعاونی های راکد مازندران در سال جاری خبر داد.