مردم زنجان بیش از یک میلیارد ریال در جشن نیکوکاری کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد پورجعفری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود:‌ بالغ بر 334 میلیون ریال این میزان، کمکهای نقدی، یک میلیارد و 205 میلیون ریال هدایای غیرنقدی و 30 میلیون ریال نیز مربوط به تعهدات دستگاهها و ادارات مختلف است.

وی با بیان اینکه در جشن نیکوکاری امسال کمکهای نقدی و غیرنقدی خیرین و نیکوکاران در 230 پایگاه ثابت و سیار مستقر در استان جمع آوری شد، ادامه داد: این جشن‌ با همکاری صدا و سیما، نیروی مقاومت بسیج، آموزش و پرورش و خیرین استان برگزار شد.

پورجعفری استقبال اقشار مختلف مردم از جشن نیکوکاری امسال را بسیار چشمگیر خواند و گفت: توزیع کمکهای مردمی بلافاصله پس از شمارش و تفکیک هدایا بین محرومین و اقشار آسیب پذیر استان آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه تمامی هدایای جمع آوری شده تا قبل از عید نوروز در اختیار نیازمندان واقعی استان قرار می گیرد، یادآور شد:‌ پارسال بالغ بر یک میلیارد و 629 میلیون ریال کمک نقدی و غیرنقدی از سوی مردم نیکوکار به افراد محروم و بی بضاعت استان اهدا شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان در ادامه با اشاره به طرحهای این اداره جهت خانه دار کردن افراد تحت پوشش افزود: امیدواریم با حمایت خیرین، مسئولین و مردم استان، مددجویان شهری فاقد مسکن صاحب خانه شوند.

پورجعفری تاکید کرد: کمک های مردم استان به این نهاد بسیاری از مشکلات افراد تحت پوشش را حل می کند.

وی با اشاره به اهمیت مقوله کمک به مستضعفان و ستمدیدگان تصریح کرد: وظیفه کمیته امداد امام خمینی (ره) رفع استضعاف و کاستن فاصله بین اغنیاء و فقرا، محور دانستن نجات محرومین و تامین عدالت اجتماعی طبق منطق امام راحل است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یادآور شد: دین مبین اسلام مملو از مهرورزی و انسان دوستی است و امامت و امت آن نیز از احساس محبت و صمیمیت سرشار هستند.

پورجعفری افزود: کمیته امداد امام خمینی (ره) با دو ویژگی خاص، منتسب بودن به امام راحل و خدمت به مستضعفان تشکیل شد که با مشارکت مردم متدین استان به محرومین و ستمدیدگان خدمات رسانی می کند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ادامه داد: توانمندسازی خانواده‌های تحت پوشش و ارائه اصولی‌ترین و شایسته‌ترین خدمات به مددجویان از جمله ارائه طرح‌های اشتغالزا جهت افزایش میزان خودکفایی خانواده‌ها از اهداف کمیته امداد استان محسوب می‌شود.

پورجعفری افزود: 8 هزار و 400 خانواده تحت پوشش این کمیته در سال جاری از برنامه‌های خودکفایی استفاده کرده‌اند و 200 میلیارد ریال وام قرض الحسنه در همین راستا به مددجویان پرداخت شده است.

وی گفت: بر خود فرض می دانیم که خدمات فرهنگی و آموزشی را به عنوان محورهای اصلی فعالیت کمیته به خانواده‌های تحت پوشش ارائه کرده و در این راستا جهت تقویت عزت نفس جوانان 6 هزار و 746 دانش آموز و 781 دانشجو را تحت پوشش خدمات این کمیته قرار داده‌ایم.

مدیرکل کمیته امداد استان تاکید کرد: تامین مسکن خانوارها از جمله مشکلات اساسی تمام جوامع به شمار می‌آید که این نهاد در تامین مسکن مددجویان اهتمام ورزیده و در دولت نهم به اندازه 20 سال گذشته فعالیت کرده به نحوی که هزار و 817 مسکن در نقاط روستایی طی این سه سال ساخته شده است.