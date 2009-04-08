نباید مانع استفاده از تلفن همراه در مدارس شد

منوچهر فضلی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ورود تلفن همراه به عنوان یکی از پدیده های نوین ارتباطی به آموزش و پرورش و دسترسی اکثر دانش آموزان به آن گفت: اگرچه در این زمینه قانونی وجود دارد که عنوان می کند که دانش آموزان نباید وسایل غیرضروری و نا مربوط با آموزش را به مدرسه بیاورند ولی تلفن همراه به چند دلیل شامل این قانون نمی شود. چرا که این وسیله یک وسیله تشریفاتی، زینتی و غیرضروری محسوب نمی شود.

مدیر کل دفتر راهنمایی وزارت آموزش و پرورش، تلفن همراه را یک وسیله ارتباطی و ضروری در دنیای امروز دانست و تصریح کرد: به عقیده من تلفن همراه به صورت بالقوه یک وسیله آموزشی است و اگر خوب هدایت و مدیریت شود می توان آن را جزو فناوریهای جدید آموزشی در مدارس قرار داد.

تلفن همراه به چند دلیل شامل این قانون نمی شود چرا که جزو اقلام تشریفاتی، زینتی و غیرضروری محسوب نمی شود منوچهر فضلی خانی

فضلی خانی ادامه داد: اما اگر بخواهیم آن را ممنوع کنیم و مانع استفاده از آن در مدارس شویم وقتی که این فناوری در سالهای آینده به یک غول تبدیل شد دوباره مجبور می شویم که در قوانین خود تجدید نظر کنیم. پس بهتر است که اصل تکنولوژی تلفن همراه را زیر سئوال نبریم و با در نظر گرفتن نکات مثبت و منفی آن، تصمیم مناسبی درباره آن اتخاذ کنیم.

مدیرکل دفتر راهنمایی وزارت آموزش و پرورش افزود: البته باید فکری به حال نکات منفی این تکنولوژی کنیم و با مضرات آن مقابله کنیم و اجازه ندهیم که این تکنولوژی در بین دانش آموزان به یک مقوله ضد اخلاقی تبدیل شود.

کارشناسان آموزشی معتقدند که معلمان در این زمینه می توانند نقش پررنگی داشته باشند و استفاده درست از این پدیده ارتباطی را به دانش آموزان فرا دهند.

مدیر کل دفتر راهنمایی وزارت آموزش و پرورش در پایان تاکید کرد: به نظر من مسئولان شورای عالی وزارت آموزش و پرورش باید در این زمینه تامل بیشتری داشته باشند و بعد تصمیم گیری کنند.