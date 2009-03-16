اکوموزه روستایی در مازندران احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایزدی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر مازندران در ساری افزود: برای ساخت اکوموزه روستایی در استان، 120 هکتار زمین واگذار شده است.

وی اظهار داشت: ساخت این موزه از مصوبات سفر دوم هیئت دولت به استان بوده که در روستای بلیران آمل احداث می شود.

وی اعتبار مورد نیاز برای ساخت اکوموزه روستایی در مازندران را دو میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در جریان سفر دوم دولت به مازندران ساخت چهار موزه باستانی در دستور کار قرار دارد.

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران بیان داشت: این استان قابلیتهای تاریخی و گردشگری زیادی دارد که باید شناسایی و معرفی شود.

وی یادآور شد: راه اندازی موزه های روستایی و باستانی در حفظ داشته های فرهنگی و معنوی اهمیت زیادی دارد.

تاکنون 600 اثر فرهنگی و تاریخی مازندران در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.