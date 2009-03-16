اعطای مرخصی به 1102 زندانی خراسان جنوبی در ایام عید

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمود امینی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران گفت: از این تعداد 783 نفر مربوط به بیرجند، 186 نفر قاین، 125 نفر فردوس و هشت نفر از کانون اصلاح تربیت هستند.

وی آمار کل زندانیان استان را دو هزار و 650 نفر ذکر کرد و افزود: از این تعداد 84 درصد زنداینیان مواد مخدری، شش درصد سرقت، سه درصد محکومیت های مالی، دو درصد تصادفات، دو درصد ایراد صدمات عمدی و قتل های عمدی و سه درصد باقی مانده سایر جرایم را به خود اختصاص داده اند.

امینی با اشاره به اینکه اکثر زندانیان به عنوان ابزار دست متخلفان حرفه ای قرار می گیرند، اظهار داشت: تنها پنج درصد از زندانیان حرفه ای بوده و با آگاهی کامل مرتکب جرم می شوند.

رئیس سازمان زندانهای خراسان جنوبی تصریح کرد: در سال جاری بالغ بر یک هزار و 913 فرم عفو تنظیم و به تهران ارسال شده که از این تعداد 274 نفر عفو شدند.

وی حبس زدایی و جرم زدایی و کاهش جمعیت کیفری در زندان های استان را دو اقدام اساسی سازمان زندان ها دانست و افزود: در استان بالغ بر شش درصد کاهش جمعیت کیفری داشته ایم که از این تعداد 12 درصد موجودی زندان بیرجند، سه درصد در قاین و 48 درصد در کانون اصلاح تربیت کاهش داشته است.

رئیس سازمان زندان های خراسان جنوبی ادامه داد: متاسفانه در فردوس 38 درصد رشد جمعیت کیفری داشته که این امر در حال ریشه یابی هستند.

امینی همچنین کاهش آسیبها و رفتارهای پرخطر را یکی از اقدامات مطلوب این سازمان دانست و خاطرنشان کرد: جهت کم کردن آمار جمعیت کیفری زندانیان جدا سازی شده اند.

به گفته وی در سال جاری 50 نفر از زندانیان استان جداسازی شدند که این آمار به 250 نفر در سال آینده افزایش می یابد.

امینی با بیان اینکه روزانه شاهد چندین مورد اقدامات تحریک آمیز از قبیل لب دوختن، خود زنی و اعتصاب از سوی زندانیان بوده ایم، اظهار داشت: امسال با اجرای طرح کاهش آسیب ها و خدمات و امکانات موجود این آمار به صفر رسیده است.

رئیس سازمان زندان های خراسان جنوبی در پایان آمار مجموع جرائم را یک هزار جرم عنوان کرد و یادآور شد: که برای بیش از 400 جرم زندان تعریف شده است.