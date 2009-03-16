امکان کم یا زیاد شدن صندوق های اخذ رای در تهران وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن استاندار تهران درحاشیه همایش آموزشی دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دهم که امروز در سالن 600 نفره وزارت کشور برگزار شد ، اظهارداشت : هم اکنون ناظرین، نمایندگان فرماندار بر سرصندوق ها و اعضای هیئت های اجرایی به طور مرتب در حال آموزش هستند تا انتخابات ریاست جمهوری دهم به بهترین شکل ممکن و با مشارکت حداکثری مردم با عمل به مر قانون برگزار شود.

وی با اشاره به اهداف برگزاری همایش آموزشی دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افزود: احساس کردیم که باید بین مسئولان شورای نگهبان و مسئولان اجرایی انتخابات هماهنگی و برنامه‌ریزی مشترک وجود داشته باشد تا ضمن تبادل تجارب و عملکردهای انتخاباتی گذشته بین استان‌ها و برگزار کنندگان انتخابات در جهت ایجاد انسجام گام بردارند.

استاندار تهران در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید چه کسی ریاست ستاد انتخاباتی استان را برعهده خواهد گرفت، تصریح کرد: عموما معاونان سیاسی و مدیران کل انتخابات این مسئولیت را به عهده می‌گیرند اما در اصل مسئولیت اصلی برگزاری انتخابات برعهده هیئت های اجرایی و فرمانداری‌هاست.

تمدن در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره مهمترین برنامه‌های در دستور کار برای برگزاری هرچه بهتر انتخابات و تضمین سلامت انتخابات ازسوی استانداری تهران، با تاکید بر اینکه آموزش مهمترین بخش کارماست، گفت: بسیاری از ابهامات، شایعات و شبهه افکنی‌ها پیرامون انتخابات مربوط به شکل برگزاری انتخابات است؛ بنابراین هرچه مجریان انتخابات با تبحر و ممارست بیشتر انتخابات را برگزار کنند در واقع بهانه را از بهانه‌جویان سلب کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: ما در قسمت اول نزدیک به دو ماه قبل کار آموزش را آغاز کردیم و این همایش جمع‌بندی آموزش‌های چند وقت گذشته بوده است و این آموزش‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.

استاندار تهران افزود: ناظرین، نمایندگان فرماندار سر صندوق و اعضای هیئت اجرایی به طور مرتب در حال آموزش هستند. ما تمام پیشنهادات و بحث‌هایی که در انتخابات‌های گذشته مطرح بوده است را در نشستی مشترک با فرمانداران و هیئت‌های نظارت مورد بحث و بررسی قرار داده‌ایم تا بتوانیم از این تجارب بهره‌ جویی کرده و از آن‌ها در راه برگزاری یک انتخابات مطلوب استفاده کنیم.

وی همچنین افکار عمومی و سخن با عموم احاد جامعه درارتباط با انتخابات دهم را از دیگر مباحث مورد نظر دراین راستا قلمداد و اظهار کرد: بحث آموزش‌های همگانی برای رای دهندگان متناسب با زمان‌بندی خاص انجام خواهد شد.

تمدن همچنین بحث مرور مجدد شعب اخذ رای را چهارمین مبحث مورد توجه استانداری برای هرچه بهتر برگزار شدن انتخابات ذکر واظهار کرد: هرچه ما مسیر اخذ رای را برای رای دهندگان راحت‌تر و کوتاه‌تر کنیم طبیعتا در روند کار انتخابات ومشارکت حداکثری تاثیر خواهد داشت، اما این مسئله به معنی این نیست که ما شعبات و حوزه‌های اخذ رای را کم یا زیاد کنیم. ما فعلا در حال بحث و بررسی و مطالعه وضع موجود هستیم.

استاندار تهران همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید چرا دو حوزه معاونت عمرانی و روابط عمومی استانداری هنوز با سرپرست اداره می‌شوند؟ گفت: این برای ما مسئله مهمی نیست، ما در حال انجام ماموریت‌های محوله هستیم و هر موقع که فرصت کردیم به این موضوع نیز خواهیم پرداخت.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر ارزیابی وی از عملکرد استانداری در حوزه‌های مختلف نیز با بیان اینکه " ما در ادامه تلاش‌های استاندار قبلی سعی کرده‌ایم برنامه‌های خود را در دو محور متمرکز کنیم" گفت: یکی از این مباحث ارتقای تشکیلاتی ساختار اداری و سازمان‌ها در تهران بوده که برای این امر کارهایی انجام شده است. در این راستا پیشنهادات در این ‌باره آماده شده، بخشی را برای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذیربط فرستاده‌ایم، بخشی نیز ان‌شاءالله در آستانه سفر دوم ریاست جمهور در جلسه دولت مطرح خواهیم کرد که زمانش خیلی دیر نخواهد بود و ان‌شاءالله در اوایل سال 88 انجام خواهد شد.

تمدن بحث پیگیری مصوبات سفر اول رئیس‌جمهور را از دیگر مباحث در دستور کار استانداری برشمرد و افزود: تلاش ما بر این است که کارنامه خوبی را از سفر اول دولت و رئیس‌جمهور به استان تهران ارایه دهیم، در این راستا پروژه‌ها و کارهای نیمه تمام را به طور جد پیگیری می‌کنیم.

وی همچنین رسیدگی به چند کار کلیدی و مهم در استان تهران را از دیگر مواردی دانست که در اولویت کار استانداری قرار دارد در ادامه طرح جامع شهر تهران، طرح آمایش استان و طرح جامع ترافیک از جمله این طرح‌های کلیدی دانست و افزود: این بحث‌های اساسی و زیربنایی کاربردی است که ما وقت‌مان را گذاشته‌ایم تا اگر این مباحث طولانی شده و یا مسئله‌ای وجود دارد مسایل آن را برطرف کنیم.

استاندار تهران تاکید کرد: به نظر من کاری که در حال حاضر صورت می‌گیرد، استمرار جهت‌گیری دولت یعنی بحث کار و تلاش هوشمندانه برای حل مسایل و مشکلات است.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی درباره ممانعت از برگزاری مراسم بازرگان گفت: خانواده آقای بازرگان برای سالگرد ایشان تقاضای گردهمایی کرده بودند که این گردهمایی به طور باشکوه در مقبره ایشان در قم برگزار شد، اما مراسمی که در حسینیه ارشاد برگزار شد به اسم مراسم بود، در حالی که دو هفته از سالگرد درگذشت ایشان گذشته بود. این مراسم (در حسینیه ارشاد) اصلا مراسم ایشان نبود. این مراسم که حدود 15 روز بعد از سالگرد ایشان برگزار شد دلیل روشنی می‌خواست؛ چراکه مراسم ختم نیازی به اخذ مجوز از فرمانداری و استانداری ندارد. این افراد می‌خواستند تجمع برگزار کنند. حال اگر شما صدبار هم بگویید من می‌گویم که آن مراسم در حسینیه ارشاد مربوط به سالگرد ایشان نبود.

تمدن در پایان در پاسخ به این سوال که آیا مراسم برگزار شده در حسینیه ارشاد بازداشتی داشته است یا نه گفت: ما هیچ نوع دستگیری نداشته ایم و شما نیز به شایعات گوش نکنید.