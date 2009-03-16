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۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۵۶

270 فرستنده تلویزیونی و رادیویی اف ام در خراسان رضوی افتتاح شد

270 فرستنده تلویزیونی و رادیویی اف ام در خراسان رضوی افتتاح شد

مشهد - خبرگزاری مهر: 270 فرستنده تلویزیونی و رادیویی اف ام با حضور مسئولان استانی در خراسان رضوی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، استاندار خراسان رضوی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح 270 فرستنده تلویزیونی و رادیویی اف ام در خراسان رضوی افزود: با توجه به قدرت فکری و تاثیرگذاری نظام جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و بین الملل توطئه دشمنان امروز به صورت نرم افزاری به خصوص با رویکرد رسانه ای انجام می شود.

محمدجواد محمدی زاده گفت: شبکه های سخن پراکنی و رسانه ای در دنیا سعی در معکوس جلوه دادن تلاشهای نظام جمهوری اسلامی ایران دارند که در این زمینه از سوی معاندان اسلام حمایت شده و این روند رو به افزایش است.

وی اظهار داشت: حمایتهای خوبی در چند سال اخیر از سازمان صدا و سیما شده است که در این راستا ما شاهد پیشرفتهای خوبی در این زمینه هستیم.

این مسئول با بیان اینکه هنوز کارهای بسیاری در این زمبنه باقی مانده است، گفت: با توجه به جنگ رسانه ای دشمن باید از نظر کمی و کیفی در این حوزه تمام سعی و تلاش خود را انجام دهیم.

وی گفت: 18 میلیارد ریال از اعتبار مورد نیاز برای این پروژه از محل سفر اول و دوم هیئت دولت به استان و طرح توازن منطقه ای و 8 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی فراهم شده است.

در ادامه این مراسم محمدباقر پیش نمازی مدیرکل صدا و سیمای خراسان رضوی نیز گفت: امروز ما شاهد افتتاح 99 طرح و 270 پروژه در 18 شهرستان خراسان رضوی هستیم.

وی با بیان اینکه دو میلیارد و 600 میلیون تومان هزینه این پروژه ها شده است، گفت: 800 میلیون تومان آن از بخش اعتبارات ملی استان و بقیه از اعتبارات سفر اول و دوم ریاست جمهور و طرح توازن منطقه ای تامین شده است. 

99 طرح و 270 فرستنده تلویزیونی و رادیویی اف ام با هزینه 26 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

از مجموع طرحها و پروژه های افتتاح شده، 35 طرح در نیشابور، 17 طرح در کاشمر و 15 طرح در تربت حیدریه به بهره برداری رسیده است.

توسعه پوشش شبکه قرآن سیما در چهار مرکز شهرستان و حومه، توسعه پوشش شبکه آموزش در چهار مرکز شهرستان و حومه، افزایش قدرت و توسعه پوشش شبکه های رادیویی اف ام، در 13 مرکز شهرستان و بخش، افزایش قدرت و توسعه پوشش شبکه های 4، خبر و استانی در 5 مرکز شهرستان و مرکز بخش، توسعه پوشش شبکه های تلویزیونی 6 برنامه ای کابلی، در شش روستای فاقد پوشش و توسعه پوشش شبکه های 5 برنامه ای کابلی ماهواره ای در دو روستا از دیگر طرحهایی بود که امروز افتتاح شد.

تکمیل پوشش شبکه 4 برنامه ای در 30 ایستگاه ماهواره ای و روستاهای همجوار، تکمیل پوشش شبکه استانی در 26 ایستگاه ماهواره ای و حدود 40 روستای همجوار، توسعه پوشش شبکه 1 و 2 و 3 در 12 روستای فاقد پوشش، تعداد فرستنده های تلویزیونی و رادیویی اف ام منصوبه نیز از دیگر طرح های بهره برداری شده بود که هزینه اجرای این 270 پروژه توسعه شبکه های تلویزیونی و رادیویی اف ام از محل اعتبارات سفر اول و دوم ریاست محترم جمهوری و طرح توازن منطقه ای ملی و صداو سیما با اعتباری بالغ بر 25 هزار و 540 میلیون ریال تامین شده است.

کد مطلب 850018

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