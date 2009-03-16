270 فرستنده تلویزیونی و رادیویی اف ام در خراسان رضوی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، استاندار خراسان رضوی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح 270 فرستنده تلویزیونی و رادیویی اف ام در خراسان رضوی افزود: با توجه به قدرت فکری و تاثیرگذاری نظام جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و بین الملل توطئه دشمنان امروز به صورت نرم افزاری به خصوص با رویکرد رسانه ای انجام می شود.

محمدجواد محمدی زاده گفت: شبکه های سخن پراکنی و رسانه ای در دنیا سعی در معکوس جلوه دادن تلاشهای نظام جمهوری اسلامی ایران دارند که در این زمینه از سوی معاندان اسلام حمایت شده و این روند رو به افزایش است.

وی اظهار داشت: حمایتهای خوبی در چند سال اخیر از سازمان صدا و سیما شده است که در این راستا ما شاهد پیشرفتهای خوبی در این زمینه هستیم.

این مسئول با بیان اینکه هنوز کارهای بسیاری در این زمبنه باقی مانده است، گفت: با توجه به جنگ رسانه ای دشمن باید از نظر کمی و کیفی در این حوزه تمام سعی و تلاش خود را انجام دهیم.

وی گفت: 18 میلیارد ریال از اعتبار مورد نیاز برای این پروژه از محل سفر اول و دوم هیئت دولت به استان و طرح توازن منطقه ای و 8 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی فراهم شده است.

در ادامه این مراسم محمدباقر پیش نمازی مدیرکل صدا و سیمای خراسان رضوی نیز گفت: امروز ما شاهد افتتاح 99 طرح و 270 پروژه در 18 شهرستان خراسان رضوی هستیم.

وی با بیان اینکه دو میلیارد و 600 میلیون تومان هزینه این پروژه ها شده است، گفت: 800 میلیون تومان آن از بخش اعتبارات ملی استان و بقیه از اعتبارات سفر اول و دوم ریاست جمهور و طرح توازن منطقه ای تامین شده است.

99 طرح و 270 فرستنده تلویزیونی و رادیویی اف ام با هزینه 26 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

از مجموع طرحها و پروژه های افتتاح شده، 35 طرح در نیشابور، 17 طرح در کاشمر و 15 طرح در تربت حیدریه به بهره برداری رسیده است.

توسعه پوشش شبکه قرآن سیما در چهار مرکز شهرستان و حومه، توسعه پوشش شبکه آموزش در چهار مرکز شهرستان و حومه، افزایش قدرت و توسعه پوشش شبکه های رادیویی اف ام، در 13 مرکز شهرستان و بخش، افزایش قدرت و توسعه پوشش شبکه های 4، خبر و استانی در 5 مرکز شهرستان و مرکز بخش، توسعه پوشش شبکه های تلویزیونی 6 برنامه ای کابلی، در شش روستای فاقد پوشش و توسعه پوشش شبکه های 5 برنامه ای کابلی ماهواره ای در دو روستا از دیگر طرحهایی بود که امروز افتتاح شد.

تکمیل پوشش شبکه 4 برنامه ای در 30 ایستگاه ماهواره ای و روستاهای همجوار، تکمیل پوشش شبکه استانی در 26 ایستگاه ماهواره ای و حدود 40 روستای همجوار، توسعه پوشش شبکه 1 و 2 و 3 در 12 روستای فاقد پوشش، تعداد فرستنده های تلویزیونی و رادیویی اف ام منصوبه نیز از دیگر طرح های بهره برداری شده بود که هزینه اجرای این 270 پروژه توسعه شبکه های تلویزیونی و رادیویی اف ام از محل اعتبارات سفر اول و دوم ریاست محترم جمهوری و طرح توازن منطقه ای ملی و صداو سیما با اعتباری بالغ بر 25 هزار و 540 میلیون ریال تامین شده است.