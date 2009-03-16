عملیات اجرایی دومین پل تقاطع غیر همسطح بابل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد کریمی استاندار مازندران در مراسم آغاز عملیات اجرایی ساخت پل تقاطع غیر همسطح میدان شهید کشوری بابل، احداث این پل را برای حل معضل ترافیک این شهر حائز اهمیت دانست و گفت: در تمامی شهرستانهای استان بنا به ویژگیها و خدمات آنها پروژه های بزرگی در مرحله ساخت قرار دارد.

وی تعامل سازنده و مثبت نمایندگان، شوراهای اسلامی شهرها و مدیران در پیشبرد پروژه ها را بی سابقه دانست و گفت: ایجاد صنعت خودروسازی از جمله پروژه هایی است که باید در آینده ای نزدیک در بابل محقق شود چرا که با افتتاح این پروژه ها مشکل اشتغال این شهرستان تا حد زیادی رفع خواهد شد.

وی بیمارستان ۳۷۵ تختخوابی بابل را از جمله پروژه های مهم دیگر این شهرستان دانست و خاطرنشان کرد: در نظر داریم این بیمارستان را مجهز به بالگرد برای امداد رسانی سریع کنیم.

پل تقاطع غیر همسطح میدان شهید کشوری بابل به طول 547 متر مربع در امتداد محور قائمشهر به آمل قرار می گیرد و قرار است در مدت ۲۰ ماه به بهره برداری برسد.

