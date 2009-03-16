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۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۰۶

کاربرد بی‌رویه آنتی بیوتیک‌ها باعث مقاومت دارویی در عوامل بیماری‌زا می شود

کاربرد بی‌رویه آنتی بیوتیک‌ها باعث مقاومت دارویی در عوامل بیماری‌زا می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره دارو، درمان و آزمایشگاه‌های دامپزشکی خراسان رضوی گفت: مصرف مداوم آنتی بیوتیک‌ها در واحدهای پرورش دام و طیور، سبب افزایش بقایای دارویی در فرآورده‌های خام دامی و نیز ایجاد مقاومت دارویی در عوامل بیماری‌زا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد دکتر ناصر مرگان ازغدی، بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری همایش کاربرد پروبیوتیک‌ها در صنعت دام و طیور افزود: گسترش روزافزون جمعیت، ضرورت تامین احتیاجات غذایی جامعه و حفظ امنیت غذایی توسط نهادهای ذیربط از جمله دامپزشکی را اجتناب ناپذیر کرده است.

وی گفت: به همین جهت، افزایش بهره‌وری و کوتاه کردن دوره پرورش با استفاده از اصلاح ژنتیکی، تغذیه متراکم، ایجاد شرایط امنیت زیستی و تامین بهداشت دام و طیور از جمله اصولی است که باید مد نظر پرورش دهندگان قرار گیرد.

ازغدی اظهار داشت: در طول سالیان متمادی از آنتی بیوتیک‌ها به عنوان داروهایی موثر در درمان و پیشگیری بیماری‌های دامی استفاده شده و حتی در مواردی از آنها در تغذیه دام و طیور به عنوان محرک رشد نیز به کارگیری شده است.

وی گفت: بنابراین با توجه به مخاطرات مصرف آنتی بیوتیک‌ها، در جهت کاستن از خطرات یادشده، جایگزین کردن آنتی بیوتیک‌ها با روش های مناسب از جمله برنامه ریزی هایی است که لازم است در دستور کار صنایع دام و طیور قرار گیرد.

رئیس اداره دارو، درمان و آزمایشگاه‌های دامپزشکی استان، استفاده از گیاهان دارویی، مکمل های غذایی، پروبیوتیک‌هاو ویتامین‌ها و ... را از جمله موارد مناسب جهت جایگزینی آنتی بیوتیک‌ها دانست.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از پروبیوتیک‌ها می‌تواند از روشهای مناسب جایگزینی یا حداقل، کاهش مصرف آنتی بیوتیک‌ها و در نتیجه کاهش مخاطرات ناشی از مصرف آنها باشد.

کد مطلب 850031

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