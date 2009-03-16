خطوط سریع السیر و مکمل در طرح جامع ترافیک تهران تصویب نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت قطار شهری تهران و حومه با بیان مطلب بالا افزود: در طرح جامع ترافیک شهر تهران که به تصویب شورای عالی ترافیک رسید تنها 7 خط مترو و 2 خط هوایی مطرح شده است و خطوط سریع السیر و مکمل به دلیل اینکه در طرح اقتصادی دیده نشده به تصویب نرسید.

مهندس محسن هاشمی با اشاره به طرح مطالعاتی شرکت فرانسوی سیسرا بیان کرد: در مطالعاتی که این شرکت داشته شهرهای اقماری اطراف تهران نیز لحاظ شده است و طی پیش بینی های این شرکت در 20 سال آینده جمعیت شهرهای اقماری اطراف تهران 10 میلیون و جمعیت شهر تهران 9 میلیون نفر خواهد بود. بر این اساس خطوط سریع السیر شهرهایی مانند اسلامشهر، هشتگرد، ورامین، واوان، شهر قدس و فرودگاه امام خمینی باید در نظر گرفته شود.

رئیس هیئت مدیره شرکت متروی تهران تصریح کرد: اگر ما در سطح فضای ایستگاههای تقاطعی و تبادلی را نبینیم در آینده ای نه چندان دور این خطوط احداث شده کارایی خود را از دست می دهند این نشان می دهد که ما ففقط به مترو نیاز نداریم بلکه خطوط مکمل را هم نیاز داریم.

هاشمی در ادامه به ازدحام مسافران در ایستگاه صادقیه اشاره کرد و گفت: اگر خط اکسپرس کرج به یکی از ایستگاههای مرکزی رفته و از آنجا به خط اکسپرس دیگر مانند ورامین وصل می شد دیگر با ازدحام مسافر در ساعات پیک روبرو نبودیم.

مدیرعامل متروی تهران افزود: ما سال آینده طرح جامع توسعه متروی تهران را به شورای عالی ترافیک و شورای عالی شهرسازی برده تا در آنجا راجع به خطوط سریع السیر و خطوط مکمل مانند تراموا، قطار سبک، مونوریل تصمیم درست گرفته شود.