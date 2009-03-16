تمرینات ویژه تیم امید فوتسال از 15 فروردین آغاز می شود

جوران دیر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: حدود 40 بازیکن خوب در سنین زیر 23 سال در تیم امید کشور داریم و این ترکیب نسبت به تیمهای گذشته تیم ترکیب جدیدی است و سعی داریم تیم ملی امید فوتسال ایران را از بین این افراد انتخاب کنیم.

وی با تاکید بر اینکه نهایت سعی خود را کرده ایم این افراد زیر 23 سال داشته باشند، گفت: این افراد از فروردین و اردیبهشت ماه 88 در اردوهای جدید و مسابقات تدارکاتی شرکت خواهند کرد و در نهایت بهترین ها را انتخاب می کنیم.

وی گفت: از بهمن ماه تاکنون روی کارهای پایه ای و فیزیکی کار کرده ایم و از 15 فروردین ماه نیز کارهای ویژه را با این بازیکنان در بحث تکنیک انجام خواهیم داد.

مشاور کمیته فوتسال فدراسیون اظهار داشت: یکی از برنامه های مهم فوتسال کشور در تیم ملی امید استعدادیابی بازیکنان مستعد است که در این خصوص با سفر به استانهای مختلف کشور سعی می کنیم بهترین بازیکنان را شناسایی و پرورش دهیم.

وی در زمینه امکاناتی که در اختیار تیم امید قرار گرفته است، گفت: در هیچ جای دنیا شرایط 100 درصد مطلوب نیست اما فدراسیون ایران در حد امکان شرایط و امکانات خوبی را در اختیار تیم امید فوتسال قرار داده است و هدف ما نیز تربیت 20 تا 40 بازیکن آماده برای آینده فوتسال ایران است.

وی در خصوص مسابقات نونهالان کشور تصریح کرد: توپهای مورد استفاده برای سنین 9 تا 12 سال در ایران استاندار نیست و باعث محدودیت بازیکنان در نشان دادن قابلیتهای تکنیکی و تاکتیکی خود می شوند.

وی گفت: باید برای این سنین از توپهای 30 و یا توپ هندبال استفاده شود و نباید توپ بازیکنان بزرگ سال و نونهال یکی باشد اما در اکثر نقاط کشور این نکته رعایت نمی شود.

سرمربی فوتسال امید کشور عنوان کرد: مسابقات فوتسال نونهالان نیز با کندی پیش می رود و سرعت لازم را ندارد و باید روی بازیکنان تیمها از نظر تاکتیک پذیری کار بیشتری انجام شود.