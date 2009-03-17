برنامه های انجمن جهانگردی نیشابور به تصویب رسید

سهیل سیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: برنامه های پیشنهادی علمی و فرهنگی انجمن علمی جهانگردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور در سال 88 ، به تصویب کمیسیون مرکزی انجمن های علمی ، ادبی و هنری سازمان مرکزی این دانشگاه رسید.

رئیس هیات مدیره انجمن علمی جهانگردی نیشابور گفت: برگزاری دوره های آموزشی مکالمات تخصصی انگلیسی، کارگاه آشنایی با نرم افزارهای « POWER POINT » « EXCEL » همایش گردشگری مجازی، همایش نوآوی در صنعت گردشگری، کارگاه روش تحقیق و آشنایی با نرم افزار SPSS، بازدید علمی از شهر خرو و روستای بوژان از جمله مصوباتی بوده که به تصویب این کمیسیون رسیده است.

وی یادآور شد: همچنین گاهنامه گردشگری انجمن علمی جهانگردی این مر کز آموزش عالی با عنوان « پایدار » که مجوزهای اولیه آن برای انتشار از دانشگاه اخذ گردیده، برای تایید نهایی به کمیسیون مرکزی انجمن های علمی، ادبی و هنری دانشگاه آزاد اسلامی ارسال شده است.

