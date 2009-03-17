افتتاح دومین واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد کشور در تبریز

کامران پاشایی فخری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این واحد با توجه به توانمندی های علمی و فکری استان به عنوان قطب علمی و صنعتی کشور گام های مهمی در توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی منطقه برخواهد داشت.

وی بهره گیری از اساتید نخبه در زمینه های آموزشی و پژوهشی را اولویت کاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقیات آذربایجان شرقی اعلام کرد و گفت:بیش از 20 استاد شاخص در رشته های فیزیک هسته ای،‌شیمی تجزیه،‌زبان و ادبیات فارسی،‌مترجمی زبان انگلیسی،‌باستان شناسی،‌ژنتیک انسانی،‌روابط بین الملل، شرق شناسی، علوم ارتباطات با گرایش روزنامه نگاریع حقوق خصوصی و مدیریت در این واحد جذب شده اند که این روند با تعمیق و دقت کافی ادامه خواهد داشت.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی اظهار داشت: در بعد سخت افزاری نیز امکاناتی نظیر بردهای هوشمند،‌امکانات رایانه ای،‌تجهیزات کمک اموزشی منحصربفردی در این واحد تهیهه و راه اندازی شده است.

پاشایی فخری تصریح کرد:ایجاد فضاهای رفاهی ،‌آموزشی و ورزشی برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان و نیز به روز کردن امکانات کمک آموزشی از مهم ترین برنامه های در حال اجرا در واحد علوم و تحقیقات اذربایجان شرقی است.

وی همچنین افزود: اولین کنکور دوره دکترای تخصصی در رشته مدیریت تولید و عملیات و حقوق خصوصی با موفقیت و کیفیت بالایی برگزار شده است.